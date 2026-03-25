Μάαστριχτ: Τα λείψανα του θρυλικού Γάλλου Ντ’Αρτανιάν ενδέχεται να βρέθηκαν σε εκκλησία

Πάνω από 350 χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού Γάλλου Ντ’Αρτανιάν, τα λείψανά του είναι πιθανό να βρέθηκαν κάτω από το δάπεδο μιας ολλανδικής εκκλησίας στην πόλη Μαάστριχτ.

Μυστήριο αποτελεί το αν ανήκουν στον διάσημο Γάλλο Σωματοφύλακα Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ ντ’Αρτανιάν, τα λείψανα που εντοπίστηκαν μπροστά από το ιερό μιας εκκλησίας στην Ολλανδία, όπως δήλωσαν την Τετάρτη (25.03.2026) εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι και ένας αρχαιολόγος. Ο Γιος Βάλκε, διάκονος στην εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Μάαστριχτ, βοήθησε στην ανακάλυψη του σκελετού και είναι 99% βέβαιος ότι τα λείψανα ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, τον έναν από τους Τρεις Σωματοφύλακες, στενό βοηθό του Βασιλιά Ήλιου Λουδοβίκου ΙΔ΄ της Γαλλίας, γνωστού και ως Κόμη ντ’ Αρτανιάν.

Ο Ντ’Αρτανιάν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Μάαστριχτ το 1673, αλλά αργότερα απαθανατίστηκε στις περιπετειώδεις ιστορίες του Αλέξανδρου Δουμά ως φίλος των Τριών Σωματοφυλάκων. Για πολύ καιρό φημολογούνταν ότι τα λείψανά του είχαν ταφεί στην εκκλησία, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί στοιχεία.

Εργάτες ανακάλυψαν έναν τάφο με ανθρώπινα λείψανα κάτω από πλακάκια, αφού μέρος του δαπέδου της εκκλησίας των Αγίων Πέτρου και Παύλου υποχώρησε τον Φεβρουάριο, πυροδοτώντας μια κούρσα για την ταυτοποίηση του σκελετού μέσω εξετάσεων DNA. «Αυτή έχει πραγματικά εξελιχθεί σε μια έρευνα υψηλού επιπέδου, στην οποία θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι — ή όσο το δυνατόν πιο βέβαιοι — αν πρόκειται για τον διάσημο μουσκέτη, ο οποίος σκοτώθηκε εδώ κοντά στο Μάαστριχτ», δήλωσε ο αρχαιολόγος Wim Dijkman στο Reuters.

Ο διάκονος Βάλκε δήλωσε ότι κανείς δεν είχε σκάψει κάτω από το πάτωμα μέχρι τώρα, αλλά επειδή μερικά πλακάκια είχαν σπαστεί, αποφασίστηκε να ρίξουν μια ματιά. Αρχικά βρήκαν έναν τοίχο και έβγαλαν μια βούρτσα για να σκάψουν περισσότερο.

Σε αυτό το σημείο κλήθηκε ένας αρχαιολόγος, ο οποίος ανακάλυψε τον σκελετό κάτω από το σημείο όπου βρισκόταν η Αγία Τράπεζα πριν από 200 χρόνια. «Σιωπήσαμε εντελώς όταν βρήκαμε το πρώτο οστό», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρχαν αρκετές ενδείξεις που έδειχναν ότι ο σκελετός ανήκε στο δεξί χέρι του Βασιλιά Ήλιου.

«Τάφηκε σε ιερό έδαφος κάτω από το σημείο που βρισκόταν η Αγία Τράπεζα. Βρήκαμε τη σφαίρα που έβαλε τέλος στη ζωή του και βρήκαμε ένα νόμισμα του 1660 στον τάφο του, το οποίο ήταν από τον επίσκοπο που παρακολούθησε τη Λειτουργία για τον Βασιλιά Ήλιο», συμπλήρωσε ο αρχαιολόγος.

Η εκκλησία είχε προηγουμένως αναγνωριστεί ως πιθανός τόπος ανάπαυσης του στρατιώτη του 17ου αιώνα. Το DNA που ανακτήθηκε από ένα σαγόνι εξετάζεται τώρα σε σύγκριση με αυτό των απογόνων του. Μια μυθοπλαστική εκδοχή του ντ’Αρτανιάν ήταν ο ήρωας του μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Δουμά «Οι Τρεις Σωματοφύλακες» του 1844, ένας έφηβος που γίνεται ο τέταρτος σωματοφύλακας. Όμως, ο ντ’Αρτανιάν ήταν μια πραγματική ιστορική προσωπικότητα.

Ο αρχαιολόγος που συμμετείχε στην ανασκαφή είναι πιο επιφυλακτικός. «Είμαι επιστήμονας, αλλά οι προσδοκίες μου είναι υψηλές», δήλωσε ο Βιμ Ντάικμαν στον περιφερειακό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Omroep Limburg, προσθέτοντας ότι προτιμά να περιμένει την επιβεβαίωση DNA για την ταυτότητα του σκελετού.

Έχει ληφθεί δείγμα από τα λείψανα και αναλύεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, ενώ ορισμένα από τα οστά έχουν μεταφερθεί στην ολλανδική πόλη Ντέβεντερ για να αξιολογηθεί η ηλικία του σκελετού, η προέλευσή του και το αν είναι ανδρικού ή γυναικείου τύπου. «Έχω ήδη κάνει έρευνα για τον τάφο του ντ’Αρτανιάν εδώ και 28 χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου», είπε ο Ντάικμαν.

Πιστεύεται ότι ο Ντ’ Αρτανιάν χτυπήθηκε στο λαιμό από μια σφαίρα μουσκέτου καθώς ο Λουδοβίκος ΙΔ’ προσπαθούσε να καταλάβει το Μάαστριχτ. Ο γαλλικός στρατός αποφάσισε ότι, καθώς ήταν μέσα καλοκαιριού, θα τον έθαβαν τοπικά, και το στρατόπεδό τους είχε στηθεί κοντά στην εκκλησία στην περιοχή Wolder, σε αυτό που βρίσκεται τώρα η νοτιοδυτική γωνία του Μάαστριχτ.

Αν και ο ντ’Αρτανιάν βασίστηκε σε ένα ιστορικό πρόσωπο, οι τρεις σωματοφύλακες ήταν φανταστικοί χαρακτήρες που μπορεί να εμπνεύστηκαν από τρία μέλη ενός επίλεκτου σώματος που παρείχαν προστασία στον βασιλιά και συμμετείχαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.