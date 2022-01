Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από καταρρακτώδεις βροχές στο Ανταναναρίβο, την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης ενώ περισσότεροι από 500 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Τα περισσότερα από τα θύματα παγιδεύτηκαν σε κατολισθήσεις ή σε σπίτια που κατέρρευσαν ειδικά στις υποβαθμισμένες γειτονιές των προαστίων του Ανταναναρίβο, όπου κατοικούν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Πάνω από 100 χιλιοστά νερού έπεσαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Και «τα χειρότερα έρχονται μέσα στις επόμενες 24 ώρες», προειδοποίησε η εκπρόσωπος του Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών (BNGRC) του υπουργείου Εσωτερικών, Σόνια Ρέι.

«Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν όλο τον Ιανουάριο», πρόσθεσε.

Heavy rains have caused floods and landslides in #Madagascar.



A red alert has been issued for some areas of Antananarivo, the country’s capital. According to @BngrcMad:



– 10 people have died

– 2 injured

– More than 500 people have been displaced. pic.twitter.com/NJYFspwS0k