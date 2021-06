Ολοένα και χειρότερα τα πράγματα μετά την σοκαριστική κατάρρευση του κτιρίου στο Μαϊάμι, καθώς ο αριθμός των αγνοούμενων «εκτοξεύτηκε» στους 99!

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση του δωδεκαώροφου συγκροτήματος κατοικιών στα βόρεια του Μαϊάμι Μπιτς, ενώ πια υπάρχουν φόβοι για μεγάλη αύξηση και των νεκρών μετά τους 99 αγνοούμενους.

Εκατοντάδες πυροσβέστες και διασώστες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα του 12ώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στη νότια Φλόριντα, καθώς αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ένα βίντεο ντοκουμέντο είδε το «φως» της δημοσιότητας και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι η στιγμή που το τεράστιο κτίριο στο Μαϊάμι καταρρέει σαν χάρτινος πύργος.

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.



According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9 June 24, 2021

Δεκάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο και από γειτονικό ξενοδοχείο. Ωστόσο, οι αρχές δεν αποκλείουν να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Η Σάλι Χέιμαν, Επίτροπος της Κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, ανέφερε ότι οι αρχές δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να επικοινωνήσουν με δεκάδες ανθρώπους που «θεωρητικά» κατοικούσαν στο κτίριο αυτό. Το συγκρότημα φιλοξενούσε οικογένειες αλλά και ανθρώπους που περνούσαν μόνο τους χειμερινούς μήνες στη Φλόριντα.

«Έχουμε 51 ανθρώπους που υποθέτουμε ότι βρίσκονταν εκεί, αλλά δεν ξέρουμε αν έλλειπαν σε διακοπές ή οτιδήποτε άλλο, για αυτό περιμένουμε», είπε η Χέιμαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN. «Ελπίδες υπάρχουν πάντα, αλλά σβήνουν», έλεγε νωρίτερα.

Ο ένοικος Μπάρι Κόεν και η σύζυγός του διασώθηκαν από το κτίριο. «Στη αρχή ακούστηκε κάτι σαν κεραυνός, σαν βροντή», είπε ο Κόεν, που στο παρελθόν ήταν και αντιδήμαρχος του Σερφσάιντ. «Αλλά μετά συνεχίστηκε, σταθερά, για τουλάχιστον 15-30 δευτερόλεπτα…», πρόσθεσε.

Ο Κόεν επιβεβαίωσε ότι γίνονταν έργα στη στέγη του κτιρίου εδώ και πάνω από έναν μήνα.

Τουλάχιστον 18 πολίτες χωρών της Λατινικής Αμερικής μεταξύ των αγνοούμενων από την κατάρρευση

Τουλάχιστον 18 πολίτες από τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής αγνοούνται στις ΗΠΑ μετά την κατάρρευση ενός 12ώροφου συγκροτήματος κατοικιών κοντά στο Μαϊάμι, ανακοίνωσαν εν τω μεταξύ τα προξενεία της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης.

Οι διασώστες δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν 51 ανθρώπους που, θεωρητικά, κατοικούσαν σε αυτό το κτίριο στην πόλη Σερφσάιντ, στα βόρεια του Μαϊάμι Μπιτς. Από την κατάρρευση μέρους του κτιρίου σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.

Ασύλληπτες εικόνες στο Μαϊάμι

Το κτίριο στην πόλη Σερφσάιντ της Φλόριντα, σε απόσταση περίπου 24 χλμ βορείως του Μαϊάμι στις ακτές του Ατλαντικού, κατέρρευσε μερικώς γύρω στις 2 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 09.00 ώρα Ελλάδας) από άγνωστη αιτία, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο δήμαρχος του Σερφσάιντ Τσαρλς Μπέρκετ. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος. «Τα κτίρια δεν καταρρέουν έτσι απλά», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν άνδρες της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στα συντρίμμια. Πάνω από 80 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν, ενώ έχουν κληθεί ενισχύσεις και από άλλα κοντινά πυροσβεστικά τμήματα. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ζωντανό από τα χαλάσματα ένα αγόρι.

NEW: Video captured by NBC 6 shows the moment a minor is pulled alive from partially collapsed condo building in Surfside, Florida pic.twitter.com/jxFU5KxH8J — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της αστυνομίας του Μαϊάμι Μπιτς στο Twitter φαίνεται σορός από χαλάσματα δίπλα σε ό,τι έχει απομείνει από τα μπαλκόνια του κτιρίου.

Βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα που περιήλθε στην κατοχή του Reuters δείχνει περίοικους να συγκεντρώνονται στην πλευρά του δρόμου απέναντι από τα χαλάσματα του συγκροτήματος. «Όλο αυτό το κτίριο εδώ, χάθηκε τελείως», ακούγεται να λέει κάποιος.

Το κτίριο δώδεκα ορόφων κτίστηκε το 1981 και πρόκειται για ένα συγκρότημα 136 μοντέρνων κατοικιών, σύμφωνα με το Miami Real Estate Trends. Περίπου τα 80 από αυτά κατοικούνταν. Δεν είναι ακόμα σαφής η αιτία της κατάρρευσης.

Authorities in Miami Beach, Florida, responded to a “partial building collapse” early Thursday morning, Miami-Dade Fire Rescue said https://t.co/x2t3Hhgpe4 — CNN (@CNN) June 24, 2021

Salt air?



40yr old building (likely built on sand) near the ocean partially collapses. The Miami Beach 12-story Champlain Towers with more than 100 condos units was located in a prime location boasting a private beach, 24hr security and many other gold star amenities. pic.twitter.com/1nCdxnqDN5 — wlctv.ca (@wlctv_ca) June 24, 2021

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο, που κυκλοφορούν στα social media, από το σημείο της τραγωδίας προκαλούν σοκ.

⚠️🇺🇸#URGENT: Mass Casualty Incident declared following highrise collapse in Miami, Florida#Miami l #FL

Authorities are responding to Champlain Towers following a collapse of the 12-floor residential complex. There are reports of people screaming under the ruble.

More to follow! pic.twitter.com/qZW3v5SEWA — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) June 24, 2021

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X — Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021

