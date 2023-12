Συγκλονισμένος είναι όλος ο κόσμος από το μακελειό στην Πράγα με τον φοιτητή ιστορίας σκοτώνει 13 άτομα, προτού πέσει και αυτός νεκρός όταν επιτέθηκε στο πανεπιστήμιο του Καρόλου.

Ο μακελάρης στην Πράγα περιγράφεται σαν ένας άνθρωπος κλειστός, «σπασίκλας« φοιτητής που είχε εμμονή με την ιστορία. Μάλιστα όπως αναφέρει η Daily Mail είχε μια μεγάλη εμμονή και με τα όπλα και μάλιστα είχε κατασκευάσει μια «μια αυτοσχέδια βόμβα» και την είχε στο κελάρι του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πηγή της Αστυνομίας που μίλησε στη La Stampa η αυτοσχέδιο βόμβα αποτελούνταν από «κύλινδρο, πυρομαχικά, πυροτεχνικό υλικό και χημικές ουσίες».

«Το κελάρι έμοιαζε με καταφύγιο. Το μπουκάλι ήταν μεγάλο, είχε πολλά καλώδια συνδεδεμένα σε αυτό, που οδηγούσαν σε άλλο εξοπλισμό. Κατά τη γνώμη μου, περιείχε ένα σύστημα που θα προκαλούσε έκρηξη», ανέφερε άλλη πηγή.

Συνολικά ο απολογισμός της πολύνεκρης επίθεση στο Πανεπιστήμιο του Καρόλο στην Πάτρα είναι 14 νεκροί, μαζί με τον μακελάρη, ενω μεταξύ των νεκρών δεν υπάρχουν ξένοι όπως ανακοίνωσε ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούζαν.

Ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακμ περιγράφεται ως υπόδειγμα φοιτητή, σκότωσε 13 άτομα και τραυμάτισε ακόμη 25 κατά την επίθεση που πραγματοποίησε από το μπαλκόνι του κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του πανεπιστημίου του Καρόλου. Πριν το μακελειό στο Πανεπιστήμιο είχε δολοφονήσει τον πατέρα του, ενώ είχε στείλει μήνυμα και στην φίλη του για να πει πως αυτοκτονήσει.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς

Το νέο βίντεο από την Πράγα καταγράφει στιγμιότυπο από τη σφαγή που προκάλεσε ο 24χρονος μακελάρης, της πλέον φονικής επίθεσης στη σύγχρονη ιστορία της Τσεχίας.

Σε ένα από τα τελευταία βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το Blesk.cz την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, φαίνεται καθαρά ο 24χρονος να τρέχει, φωνάζοντας στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Ταυτόχρονα διακρίνεται να εκτελεί όποιον συναντούσε στο διάβα του.

Τα μηνύματα μίσους στο Telegram

«Γ@μ@μ@νη μέρα, γ@μ@μ@νη ζωή» και «πίνω τσάι και θέλω να αυτοκτονήσω» έγραφε πριν από λίγα 24ωρα στο Telegram ο δράστης του μακελειού στην Πράγα.

«Μισώ τον κόσμο και θέλω να προκαλέσω όσο περισσότερο πόνο μπορώ», είναι επίσης ένα από τα σοκαριστικά μηνύματα που έγραψε ο δράστης του μακελειού στην Πράγα στο Telegram.

Ο μακελάρης δημιούργησε τον λογαριασμό στους 9 Δεκεμβρίου και στο πρώτο του μήνυμα γράφει ότι «αυτό θα είναι το ημερολόγιό μου, όσο περνούν οι μέρες προς το μακελειό στο πανεπιστήμιο».

«Να σας συστηθώ, με λένε Ντέιβιντ. Νιώθω ότι θέλω να κάνω να εκφράσω τις σκέψεις μου εδώ, να κάνω ένα μακελειό σε σχολείο και πιθανώς μετά να αυτοκτονήσω. Με εμπνέει η Alina Afanaskina (σ.σ. η 14χρονη μαθήτρια που πυροβόλησε συμμαθήτριά της και πυροβόλησε άλλους 5 ανθρώπους, πριν αυτοκτονήσει η ίδια στις αρχές Δεκεμβρίου σε σχολείο στο Μπριάνσκ της Ρωσίας)».

Πάντα ήθελα να σκοτώνω, πίστευα ότι θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Στη συνέχεια, όταν ο Ilnaz έκανε το μακελειό (σ.σ. ο 19χρονος Ilnaz Galyaviev, ο μακελάρης σε σχολείο του Καζάν της Ρωσίας στις 11 Μαΐου του 2021 με 9 νεκρούς), συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ πιο κερδοφόρο να κάνω ένα μακελειό παρά δολοφονίες κατά συρροή.

Κάθισα.. Περίμενα.. Ονειρευόμουν.. Ήθελα.. αλλά η Αλίνα ήταν το τελευταίο σημάδι (σ.σ. για να κάνει και ο ίδιος το μακελειό). Ήταν σαν να είχε έρθει να με βοηθήσει από τον παράδεισο την ώρα που έπρεπε. Αυτό το κανάλι θα είναι κλειστό για πολύ καιρό, αν και ήθελα να το έχω ανοιχτό αρχικά, αλλά μετά διάβασα κάποιες οδηγίες ότι θα ήταν καλύτερα να ανοίξω το κανάλι λίγες ώρες πριν το μακελειό. Μάλλον θα το κάνω.

Αυτό το κανάλι είναι ένα ημερολόγιο όπου θα μιλήσω για τη ζωή μου πριν το μακελειό. Όλοι με μισούσαν, με μισούν και θα συνεχίσουν να με μισούν. Δεν με νοιάζει, γιατί είναι αμοιβαίο. Γ@μ@μ@νη μέρα, γ@μ@μ@νη ζωή. Μισώ τον κόσμο και θέλω να αφήσω όσο περισσότερο πόνο γίνεται.Γ@μ@μ@ν@ πλάσματα. Έχω ένα βουητό στα αυτιά μου… σαν κάτι γ@μ@μ@ν@ς πυγολαμπίδες. Θέλω να ξεριζώσω τα αυτιά μου».