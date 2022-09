Τουλάχιστον 7 νεκροί και 40 τραυματίες στο Αφγανιστάν από την έκρηξη σε τζαμί της πρωτεύουσας Καμπούλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ανάμεσα στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ήταν και ένα παιδί.

«Μετά την προσευχή, όταν οι πιστοί έφευγαν από το τζαμί, σημειώθηκε η έκρηξη. Όλα τα θύματα είναι πολίτες του Αφγανιστάν, ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι ακόμη γνωστός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ, ο Χαλίντ Ζαντράν.

Αργότερα επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι επτά, ανάμεσά τους ένα παιδί, ενώ 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Kabul explosion update:



"7 people are dead and 41 were wounded after an explosion went off near Wazir Akbar Khan mosque in Afghanistan's capital." Taliban statement #aamajnews pic.twitter.com/OkuXJxBTx2