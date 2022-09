4 νεκροί 10 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε τζαμί στο Καμπούλ του Αφγανιστάν.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην Ουαζίρ Άκμπαρ Χαν στο Αφγανιστάν, μια περιοχή που στο παρελθόν ανήκε στην “ουδέτερη ζώνη” της Καμπούλ και όπου στεγάζονταν πολλές πρεσβείες ξένων χωρών και τα γραφεία του ΝΑΤΟ, αλλά που σήμερα ελέγχεται από τους κυβερνώντες Ταλιμπάν.

Footage : Moments Ago A explosion occurred near Wazir Mohammad Akbar Khan Mosque.

The explosion occurred when the worshipers were leaving the mosque after Friday prayers. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/60BoxMIiJH