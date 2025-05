Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Μελόνι επικοινώνησαν με τον Τραμπ λίγο πριν την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που ζητούσαν διακαώς να επικοινωνήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία που αναμένεται να έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ουκρανικό.

Όπως έγραψε εξάλλου ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ η επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα γίνει για να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του X ανέφερε ότι, μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, επικοινώνησαν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της αναμενόμενης για σήμερα επικοινωνίας του προέδρου των ΗΠΑ με τον Πούτιν.

I spoke tonight with @POTUS, @Keir_Starmer, @Bundeskanzler and @GiorgiaMeloni after our talks in Kyiv and Tirana.



Tomorrow, President Putin must show he wants peace by accepting the 30-day unconditional ceasefire proposed by President Trump and backed by Ukraine and Europe.