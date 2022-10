Ο Μεγάλος Λιμός ή «Γκολoντομόρ» στα ουκρανικά, αναφέρεται «στην εξόντωση μέσω λιμοκτονίας» αγροτών που συνέβη το 1932 και το 1933 από το σοβιετικό καθεστώς υπό τον Στάλιν με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά εκατομμύρια θάνατοι στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ιστορικών.

Για την Ουκρανία, η λέξη «Γκολoντομόρ» είναι συνώνυμη με την ενορχηστρωμένη γενοκτονία από την Σοβιετική Ένωση του Ιωσήφ Στάλιν για να συντρίψει την επιθυμία της για ανεξαρτησία. Ωστόσο, η Ρωσία και άλλοι ιστορικοί τοποθετούν αυτά τα γεγονότα, όπως ο Μεγάλος Λιμός, ανάμεσα σε λιμούς που συνέβησαν επίσης στην κεντρική Ασία και στη Ρωσία.

Μέχρι σήμερα υπήρχε στην Μαριούπολη ένα μνημείο που αναπαριστά στάχυα σιταριού, για να θυμίζει το γεγονός. Όχι πια.

Γιατί η ρωσική κατοχική διοίκηση της Μαριούπολης, της ουκρανικής πόλης που κατακτήθηκε από τη Μόσχα έπειτα από μια καταστροφική πολιορκία και πολύμηνο βομβαρδισμό, ξήλωσε σήμερα το μνημείο αφιερωμένο στα θύματα του Μεγάλου Λιμού της Ουκρανίας.

Στο Telegram, οι αυτονομιστικές αρχές της περιοχής του Ντονέτσκ, που συμμετείχαν στην κατάκτηση της πόλης την περασμένη άνοιξη μαζί με τον ρωσικό στρατό, ανέφεραν ότι αυτό το μνημείο που είναι φτιαγμένο από γρανίτη και τα αποκαλυπτήρια του είχαν γίνει το 2004 στο κέντρο της Μαριούπολης στη νότια Ουκρανία, απομακρύνθηκε.

«Ο γρανίτης θα ανακυκλωθεί σε οικοδομικά υλικά», ανέφεραν.

In occupied Mariupol, Russians remove a memorial to the victims of the Holodomor, the colossal genocidal crime perpetrated by the Soviets against the Ukrainian nation. Like grandfathers, like grandsons: #RussianGenocideOfUkrainians pic.twitter.com/JjbAvQ5e21

Το μνημείο ήταν κατασκευασμένο από δύο ογκόλιθους γρανίτη με ένα γλυπτό που αναπαριστά στάχυα σιταριού. Το μνημείο ήταν αφιερωμένο επίσης στα θύματα «πολιτικής καταστολής»: τις μαζικές εκτελέσεις και απελάσεις που οργάνωσε το σοβιετικό κράτος, τις οποίες σήμερα το Κρεμλίνο επιδιώκει να υποβαθμίσει.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει το μνημείο να ξηλώνεται από γερανό στη Μαριούπολη.

«Δεν αφαιρούμε ένα μνημείο, αλλά ένα σύμβολο πολιτικής παραπληροφόρησης για τον πληθυσμό», δήλωσε η Εβγκενία Κροτόβα, εκπρόσωπος μιας τοπικής οργάνωσης νεολαίας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρωσικό δίκτυο Ria Novosti.

Μια καθηγήτρια τοπικού πανεπιστημίου, η Όλγα Τσαμτσχόβα, τόνισε ότι είναι καλύτερο να μην «θυμόμαστε τα χειρότερα ξανά και ξανά».

Russian appointed officials in occupied Mariupol remove a Holodomor monument. Some “official” says Ukraine didn’t actually suffer that much compared to Russia and Kazakhstan. Another lady says it is better not to dwell too much on the past pic.twitter.com/fv71MdyhQR