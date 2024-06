«Μαθήματα δημοκρατίας» από τη Ρωσία – Ο Μεντβέντεφ καλεί Μακρόν και Σολτς να παραιτηθούν μετά τις ευρωεκλογές

Ρώσοι πολιτικοί έδειξαν όχι μόνον να «διασκεδάζουν», αλλά να «υποδεικνύουν» στον Γάλλο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς τι πρέπει να κάνουν μετά το αρνητικό για τους δύο πολιτικούς αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Με αφορμή τις βαριές ήττες που υπέστησαν τα κόμματα του Μακρόν και του Σολτς στις ευρωεκλογές, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ ανέφερε χαρακτηριστικά για τους δύο ηγέτες σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter):

«Ώρα για παραίτηση. Στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας!».

Κατά τον Μεντβέντεφ τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αποτύπωσαν, εν μέρει, και την «ανίκανη πολιτική» των δύο ηγετών να στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Well, well, respected by no one Macron and Scholtz, have you seen the EU parliament elections results? They come as a reflection of your inept policy of providing support to the bandera authorities in the f. Ukraine at the cost of your own citizens, your idiotic economic and…