Μάχη και στα media: Πόλεμος Anadolu – ABCNews για fake news

Την ώρα που η Τουρκία προελαύνει στην Μάνμπιτζ το πρακτορείο Anadolu αναφέρει πως το αμερικανικό κανάλι ειδήσεων ABC προέβαλε ένα ντροπιαστικό βίντεο μέσα στο Σαββατοκύριακο στο οποίο ανέφερε πως η Τουρκία βομβαρδίζει τους Κούρδους στη Συρία βάζοντας ψεύτικες εικόνες.

Δεν είναι λίγες, πάντως , οι φορές που η Αγκυρα έχει επιδοθεί σε συνεχή διασπορά fake news σε διάφορα μέσα και εμείς απλά σας μεταφέρουμε το δημοσίευμα του εθνικού πρακτορείου ειδήσεων της Τουρκίας.

«Αυτό το βίντεο φαίνεται εδώ να δείχνει στρατιωτικούς βομβαρδισμούς της Τουρκίας σε βάρος των Κούρδων σε μια συνοριακή πόλη της Συρίας», ανέφερε μεταξύ των άλλων το ρεπορτάζ του ABCNews, αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το Anadolu το βίντεο που προβλήθηκε από τo ABCNews είναι από δοκιμές πυροβολικού στην πολιτεία του Κεντάκι το 2016 και το οποίο φορτώθηκε στο youtube το 2017.

Επικαλείται μάλιστα το tweet ενός δημοσιογράφου του Jim Hoft που αναφέρει πως το ABCNews χρησιμοποιεί βίντεο του 2017 και το περνάει ως βομβαρδισμούς της Τουρκίας στους Κούρδους της Συρίας.

WOW! @ABC News Uses 2017 Gun Range Video and Lies to Pass It Off as Turkey Bombing the Kurds in Syria (VIDEO) @PolishPatriotTM

https://t.co/6jNwpGUBFu via @gatewaypundit

— Jim Hoft (@gatewaypundit) October 14, 2019