Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ τόνισε σήμερα ότι συνομίλησε με την Νάνσι Πελόζι για την τουρκική στρατιωτική εισβολή στη βόρεια Συρία, γνωστοποιώντας πως η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στηρίζει η επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Άγκυρας να γίνει σε διακομματική βάση.

Ο ισχυρός γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών, θερμός υποστηρικτής -τουλάχιστον μέχρι πρότινος- του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταγγείλει πως «εγκαταλείψαμε αισχρά τους Κούρδους» και έχει ταχθεί υπέρ της ιδέας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «να πληρώσει πολύ ακριβά» την εισβολή στη Συρία.

«Μόλις μίλησα με την πρόεδρο Πελόζι αναφορικά με τις ενέργειες του Κογκρέσου για την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία», ανέφερε με ανάρτηση στο twitter ο Γκρέιαμ.

«Η πρόεδρος στηρίζει να υπάρξει διακομματική συναίνεση για την επιβολή κυρώσεων ενάντια στα αίσχη της Τουρκίας στη Συρία. Επίσης, πιστεύει ότι πρέπει να δείξουμε στήριξη στους Κούρδους συμμάχους και ανησυχεί για την επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους», συμπλήρωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.

Just spoke with Speaker Pelosi regarding congressional action on Turkey’s incursion of Syria. Speaker supports bipartisan sanctions against Turkey’s outrages in Syria. She also believes we should show support for Kurdish allies and is concerned about the reemergence of ISIS.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 14, 2019