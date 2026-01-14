Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον στη Βρετανία, συναγερμός για «σοβαρό τοξικό περιστατικό»

Σοβαρή πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (14.01.2026) σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον στη Βρετανία, με πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού να υψώνονται από το κτίριο και να δημιουργούν αποπνικτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στο εργοστάσιο στη Βρετανία επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα.

Εικόνες που κυκλοφορούν δείχνουν τεράστια σύννεφα καπνού και εκρήξεις γύρω από το κτίριο, με την πυρκαγιά να είναι ορατή από απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι είδε τον καπνό ακόμη και από την κωμόπολη Σίφναλ, περίπου 13 μίλια μακριά από το Γουλβερχάμπτον.

Οι Αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ οι οδηγοί κλήθηκαν να αποφεύγουν την περιοχή όσο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Το δημοτικό σχολείο St Luke’s, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, έστειλε όλους τους μαθητές στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία των West Midlands χαρακτήρισε τη φωτιά «σημαντική», επισημαίνοντας ότι «ενδέχεται να επηρεάσει την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα».

Αστυνομικές πηγές προειδοποίησαν ότι οι διαταραχές στην περιοχή αναμένεται να συνεχιστούν για το υπόλοιπο της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας έως την Πέμπτη (15.01.2026).

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι φλόγες έγιναν ορατές λίγο μετά τις 7:20 το πρωί (14.01.2026), με τη φωτιά να επεκτείνεται σε γειτονικά κτίρια.

Σύμφωνα με κατοίκους, η πυρκαγιά ξέσπασε σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων στην οδό Sunbeam Street.

Ο Ντέιβ Μπένετ, κάτοικος της περιοχής κοντά στο σημείο, δήλωσε: «Η περιοχή έχει γεμίσει καπνό. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις».