Άλλη μια φωτιά ξέσπασε στη Βρετανία εξαιτίας των θερμοκρασιών ρεκόρ που επικρατούν στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτή τη φορά η πυρκαγιά ξέσπασε στο Surrey, με τους καπνούς να «πνίγουν» μέχρι και το Χίθροου, στο δυτικό Λονδίνο!

Ο καπνός από τη φωτιά στο Surrey του Λονδίνου έφτασε έως τα δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο και να κάνει δύσκολη την κατάσταση στον διάδρομο προσγείωσης! Πάντως, εκπρόσωπος του αεροδρομίου είπε στη Daily Mail ότι το αεροδρόμιο δεν επηρεάστηκε.

Η πυροσβεστική του Surrey κήρυξε σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς και προέτρεψε τους ανθρώπους να «αποφύγουν την περιοχή για να επιτρέψουν στα πληρώματα να εργαστούν».

*LONDON FIRE SERVICE SAYS RESPONDING TO 'SIGNIFICANT' INCIDENTS ACROSS CITY; MAJOR INCIDENT DECLARED AT ONE SITE



[Picture – BigJetTv: Smoke reduces visibility at London Heathrow] pic.twitter.com/PjbZX8CJNy July 24, 2022

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι το μέτωπο της φωτιάς είναι δεκάδων χιλιομέτρων.

Entire drop zone on #Hankley Common alight, very close to army buildings (14.45pm). https://t.co/1AIk2HHkQ5 pic.twitter.com/PNSjMSbIvP — Surrey Hunt Monitors (@surreymonitors) July 24, 2022

⚠️We have declared a major incident at Hankley Common due to a large fire in the open. We have several fire engines in attendance. There is a great deal of smoke so please avoid the area, windows and doors should be closed if nearby and pets kept indoors. More info to follow. — Surrey Fire & Rescue Service (@SurreyFRS) July 24, 2022

This image is from Hankley Common a couple of hours ago. Thank you to all staff and partners who are working on responding to this fire. pic.twitter.com/SSxIR191Gk — Surrey Fire & Rescue Service (@SurreyFRS) July 24, 2022

Pics from my garden pic.twitter.com/L9tnt3z3Rb — Surrey Palms & Exotics (@SurreyPalmsWX) July 24, 2022

«Υπάρχει πολύς καπνός, γι’ αυτό αποφύγετε την περιοχή, τα παράθυρα και οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστά, εάν βρίσκονται κοντά και κατοικίδια ζώα να μένουν σε εσωτερικούς χώρους», ανέφερε η πυροσβεστική.