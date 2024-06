Μεγαλοπρεπές «άδειασμα» του Νετανιάχου από τον Μπάιντεν: Παρατείνει τον πόλεμο στη Γάζα «για τους δικούς του πολιτικούς λόγους»

Διόλου δεν «χαρίζεται» στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ούτε μασά τα λόγια του. Το αντίθετο. Προσεκτικά μεν, αλλά ξεκάθαρα τον αδειάζει μεγαλοπρεπώς. Κι αυτό γιατί συνδέει – για πρώτη φορά δημόσια – την συνέχιση του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας με το πολιτικό μέλλον του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε συγκεκριμένα πως ο Ισραηλινός ηγέτης Μπέντζαμιν Νετανιάχου μπορεί να κωλυσιεργεί σχετικά με το τέλος του πολέμου στη Γάζα για πολιτικούς λόγους, σύμφωνα με μια συνέντευξη στο περιοδικό Time που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, τρίτη 4/6/2024.

Η συνέντευξη δόθηκε στις 28 Μαΐου λίγες ημέρες προτού ο Μπάιντεν αναπτύξει μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα και καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει βαθιές πολιτικές διαιρέσεις στο εσωτερικό.

Απαντώντας σε ερώτηση αν πιστεύει πως ο Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο για τους δικούς του πολιτικούς λόγους, ο Μπάιντεν είπε: “Υπάρχει κάθε λόγος οι άνθρωποι να βγάλουν αυτό το συμπέρασμα“.

