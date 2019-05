Η Μέγκαν Μαρκλ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων Βρετανών.

Μπορεί ο Πρίγκιπας Χάρι να έκανε δηλώσεις και να μην έκρυψε την συγκίνησή του για το γεγονός ότι έγινε πατέρας, ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση έγινε λίγο αργότερα.

Με αρκετό κόσμο να έχει συγκεντρωθεί απ’ έξω το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την έλευση του νέου μέλους της βασιλικής οικογένειας. Το ίδιο «πρωτόκολλο» είχε ακολουθεί και κατά τις τρεις γέννες της Κέιτ Μίντλετον.

Η ανακοίνωση που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας περιλαμβάνει το φύλο του μωρού, το βάρος του και η ώρα γέννησης.

The world famous easel formally announcing the birth of the Duke and Duchess of Sussex's new child is placed outside Buckingham Palace.

