Δημοσκόπηση στη Γαλλία: Ζαν-Λικ Μελανσόν και Μαρίν Λε Πεν μπροστά στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027

Την ώρα που η εποχή του Εμανουέλ Μακρόν τελειώνει, δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (14.09.2026) δείχνει την επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν να διατηρεί το προβάδισμά της και ο αντίπαλός της, της αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν έρχεται δεύτερος.

Η Μαρίν Λε Πεν θα συγκέντρωνε από 33% έως 36% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών αναλόγως του σεναρίου που ελέγχθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Toluna Harris Interactive, σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 8 ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο υποψήφιος του ακροαριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), φαίνεται να φθάνει στο δεύτερο γύρο τουλάχιστον στα τρία από τα πέντε σενάρια που εξετάσθηκαν, ενώ έρχεται ισόπαλος στη δεύτερη θέση σ’ ένα τέταρτο σενάριο. Η Λε Πεν φαίνεται να τον κερδίζει εύκολα στον δεύτερο γύρο.

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Ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ, είναι ο μόνος κεντροδεξιός υποψήφιος που προηγείται του Μελανσόν σε ένα από τα σενάρια που ελέγχθηκαν και έρχεται ισόπαλος σ’ ένα άλλο. Οι άλλοι ακολουθούν πίσω απ’ αυτόν σε όλα τα σενάρια.

Ο Μελανσόν ήταν ήδη τρεις φορές υποψήφιος για πρόεδρος, το 2012, το 2017 και το 2022, αλλά ουδέποτε κατάφερε να μπει στον δεύτερο γύρο. Η Λε Πεν ήταν επίσης υποψήφια τρεις φορές. Έφτασε στο δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022, αλλά έχασε από τον Μακρόν.

Καθώς η δεύτερη και τελευταία θητεία του Μακρόν φθάνει στο τέλος της, ο καθόλου δημοφιλής πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα αποδεκατισμένο πολιτικό κέντρο και μια εξασθενημένη οικονομία, ανοίγοντας χώρο για σκληροπυρηνικά κόμματα, όπως το LFI και ο Εθνικός Συναγερμός της Λε Πεν.