Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκαθαρίζει για Χάρι και Μέγκαν μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία: «Δεν είναι ενεργά μέλη, είναι ιδιώτες πολίτες»

Ο βασιλιάς Κάρολος βάζει τέλος στη φημολογία σχετικά με την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία και ξεκαθαρίζει ότι εξακολουθούν να μην αποτελούν ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και δεν εκπροσωπούν τον βασιλιά.

Σε επιστολή με οδηγίες προς ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και προς όσους εκπροσωπούν τη βασιλική οικογένεια σε ολόκληρη τη χώρα, ο βασιλιάς Κάρολος διευκρίνισε ότι οι τίτλοι των Χάρι και Μέγκαν – «His Royal Highness» και «Her Royal Highness» – παραμένουν σε αναστολή και ότι το ζευγάρι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται παρά ως ιδιώτες στη Βρετανία.

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Επίσης, οποιαδήποτε φιλανθρωπική δραστηριότητα του ζευγαριού «αποτελεί προσωπική υπόθεση και για τους δύο και πραγματοποιείται υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα».

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι «τα ζητήματα ασφαλείας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παραπέμπονται στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές».

Τι αναφέρεται στην επιστολή του Καρόλου

«Μετά την απόφαση του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, λάβαμε σειρά αιτημάτων για διευκρινίσεις. Προκειμένου να αποφευχθούν αμφιβολίες ή συγχύσεις, ο βασιλιάς έδωσε εντολή να κοινοποιηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες.

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Είναι ευρέως γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο δούκας και η δούκισσα παραιτήθηκαν από την άσκηση αντιπροσωπευτικών καθηκόντων εκ μέρους του μονάρχη και δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

«Η θέση αυτή, η οποία διαφέρει από τα κρατικά και βασιλικά καθήκοντα που ασκούν τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και προσφέρει στο ζευγάρι προσωπική ελευθερία ως προς την οικονομική ανεξαρτησία και την προστασία της ιδιωτικής του ζωής, θα εξακολουθήσει να γίνεται πλήρως σεβαστή.

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο σημερινό καθεστώς του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ. Οι προσφωνήσεις “Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα” και “Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα” παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται.

Το φιλανθρωπικό έργο του δούκα και της δούκισσας αποτελεί προσωπική τους υπόθεση και πραγματοποιείται υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα. Εν ολίγοις, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών που διατηρούν εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα.

Οποιαδήποτε συγκεκριμένα ερωτήματα από επίσημους και κρατικούς οργανισμούς σχετικά με τις τιμές που θα πρέπει να αποδίδονται στον δούκα και τη δούκισσα, ιδίως όταν ενδέχεται να απαιτείται η χρήση δημόσιων πόρων, θα πρέπει να απευθύνονται στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Τα επιχειρησιακά ζητήματα ασφαλείας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παραπέμπονται στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Κάθε αλληλογραφία και διοικητικό ζήτημα που αφορά το ζευγάρι θα πρέπει να αποστέλλεται απευθείας στο γραφείο του, το οποίο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Βασιλικό Οίκο».

Ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, επέστρεψαν πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα δύο τους παιδιά, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, έπειτα από έξι χρόνια διαμονής στην Καλιφόρνια. Η οικογένεια έχει εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Κότσγουολντς.