Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: «Έκπληκτοι» από την επιστολή του βασιλιά Καρόλου που τους έκοψε την όρεξη για βασιλικά καθήκοντα

«Έκπληκτοι» από την επιστολή – χαστούκι του βασιλιά Καρόλου, η οποία ξεκαθαρίζει ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα αντιμετωπίζονται ως «ιδιώτες» και όχι ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σε δήλωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωπος του ζευγαριού κράτησε σκληρή στάση, υποστηρίζοντας ότι ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιστολή του βασιλιά Καρόλου. Πηγές των ανακτόρων δήλωσαν, ωστόσο, στη Daily Mail ότι αυτό «δεν είναι αλήθεια», επιμένοντας πως ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν λάβει την επιστολή πριν αυτή δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είχαν ερωτηθεί ούτε είχαν κληθεί να τοποθετηθούν για το περιεχόμενό της.

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Το ζευγάρι που επέστρεψε στη Βρετανία πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ανησυχεί ότι η χρονική στιγμή της επιστολής – ανακοίνωσης του Καρόλου ενδέχεται να συνδέεται με μια κρίσιμη συνεδρίαση για τα μέτρα ασφαλείας τους.

Ο Χάρι και η Μέγκαν εξακολουθούν να ζητούν 24ωρη ένοπλη αστυνομική προστασία κατά την παραμονή τους στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλειά τους κατά τις μετακινήσεις τους, μεταξύ άλλων και για τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο.

Η Royal and VIP Executive Committee (Ravec), η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών για τις αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια των μελών της βασιλικής οικογένειας και άλλων υψηλόβαθμων προσώπων, φέρεται να επρόκειτο να συνεδριάσει ακόμη και σήμερα, προκειμένου να εξετάσει τα μέτρα ασφαλείας για το ζευγάρι.

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Ωστόσο, χθες (07.09.2026) ο βασιλιάς απέκλεισε οποιονδήποτε επίσημο ρόλο για τον Χάρι και τη Μέγκαν στο πλαίσιο της βασιλικής οικογένειας, λίγο πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση για την ασφάλειά τους.

Εκρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας δήλωσε: «Ήμασταν λίγο έκπληκτοι που δεν είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων», προσθέτοντας ότι η δημοσιοποίηση της επιστολής αιφνιδίασε το ζευγάρι.

Η εποστολή του Καρόλου: Παραμένουν ιδιώτες, δεν επιστρέφουν στα βασιλικά καθήκοντα

Σαφές μήνυμα ότι η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία δεν συνεπάγεται καμία επιστροφή τους στα βασιλικά καθήκοντα έστειλε ο βασιλιάς Κάρολος, με επίσημη οδηγία προς ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπροσώπους του Στέμματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην επιστολή, η οποία εστάλη κατόπιν εντολής του μονάρχη από τον Lord Chamberlain, τον ανώτερο αξιωματούχο του βασιλικού οίκου, καθίσταται σαφές ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιώτες και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι οι προσφωνήσεις «His Royal Highness» και «Her Royal Highness» παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται.

Η επιστολή εστάλη μετά την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να επιστρέψουν στη Βρετανία, καθώς, σύμφωνα με το Παλάτι, είχαν υποβληθεί αρκετά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται θεσμικά το ζευγάρι.

«Μετά την απόφαση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ να μετακομίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λάβει αρκετά αιτήματα για διευκρινίσεις. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ή σύγχυση, ο βασιλιάς έδωσε εντολή να κοινοποιηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα καθήκοντα εκπροσώπησης του μονάρχη και έκτοτε δεν αποτελούν εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το Παλάτι τονίζει ότι αυτή η κατάσταση θα εξακολουθήσει να γίνεται πλήρως σεβαστή, μαζί με την οικονομική ανεξαρτησία του ζευγαριού και το δικαίωμά του να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή.

Σύμφωνα με βασιλικές πηγές, οι οδηγίες βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την επιθυμία του ίδιου του ζευγαριού να παραμείνει στη Βρετανία ως ιδιώτες, ενώ παραμένει σε ισχύ η συμφωνία που είχε επιτευχθεί στο Σάντρινγκχαμ μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα.

Δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις βασιλικές προσφωνήσεις

Η επιστολή, επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο υφιστάμενο καθεστώς τους. «Οι προσφωνήσεις τους ως His και Her Royal Highness παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται», σημειώνεται.

Το φιλανθρωπικό έργο του Χάρι και της Μέγκαν χαρακτηρίζεται επίσης «προσωπική υπόθεση» του ζευγαριού και διευκρινίζεται ότι πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα.

«Με λίγα λόγια, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τι προβλέπεται για ασφάλεια και δημόσιους πόρους

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα ζητήματα ασφάλειας του ζευγαριού. Στην επιστολή αναφέρεται ότι οποιοδήποτε επιχειρησιακό ζήτημα σχετικό με την προστασία του Χάρι και της Μέγκαν θα πρέπει να εξακολουθήσει να παραπέμπεται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, ερωτήματα από κρατικούς ή δημόσιους φορείς σχετικά με το είδος της μεταχείρισης που θα πρέπει να παρέχεται στο ζευγάρι – ιδίως σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να απαιτηθεί χρήση δημόσιων πόρων – θα πρέπει να απευθύνονται στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Όλη η αλληλογραφία και τα διοικητικά ζητήματα που αφορούν τους Σάσεξ θα πρέπει επίσης να αποστέλλονται απευθείας στο γραφείο τους, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον βασιλικό οίκο.

Το ευρύτερο ζήτημα του πλαισίου ασφαλείας του ζευγαριού παραμένει στην αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Προστασία της Βασιλικής Οικογένειας και των Δημόσιων Προσώπων, γνωστής ως Ravec.

Γιατί χρειάστηκε η παρέμβαση του Παλατιού

Αξιωματούχοι του Παλατιού στόχος της επιστολής ήταν απλώς να καταστήσει απολύτως σαφή την υφιστάμενη κατάσταση.

Ωστόσο, η ίδια η ανάγκη αποστολής της οδηγίας δείχνει το επίπεδο σύγχυσης που έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εξέλιξη αναμένεται επίσης να ερμηνευτεί ως προσπάθεια του Παλατιού να ξεκαθαρίσει τα όρια του ρόλου του ζευγαριού, την ώρα που δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων ανέφεραν ότι οι Σάσεξ σχεδίαζαν να αναλάβουν περισσότερες φιλανθρωπικές δραστηριότητες στη Βρετανία.

Ο Χάρι και η Μέγκαν επέστρεψαν στη χώρα πριν από περίπου δύο εβδομάδες μαζί με τα δύο παιδιά τους για «παρατεταμένη» παραμονή.

Η ουσία της νέας βασιλικής οδηγίας είναι ότι, παρά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν αλλάζει τίποτα από όσα συμφωνήθηκαν μετά την αποχώρησή τους από τον στενό πυρήνα της μοναρχίας το 2020.