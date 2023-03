Πάνω από 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φωτιά ξέσπασε σε κέντρο μεταναστών στην πόλη Σιουδάδ Χουάρες του Μεξικού, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι νεκροί έχουν ήδη φτάσει τους 39, ενώ οι αρχές της πολιτείας Τσιουάουα επεσήμαναν ότι η πυρκαγιά στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετανάστευσης (INM) ξέσπασε αφού μεταφέρθηκαν εκεί περίπου 70 μετανάστες που συνελήφθησαν στους δρόμους της Σιουδάδ Χουάρες.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς ή η εθνικότητα των θυμάτων.

Βίντεο από το σημείο δείχνει πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν πολλά πτώματα, καλυμμένα με κουβέρτες, στον χώρο στάθμευσης του INM.

At least 39 migrants killed by fire at the @INAMI_mx National Institute of Migration station in #CiudadJuárez, Chihuahua, according to #Mexico government sources pic.twitter.com/zBfWOxzVA1