Μεξικό: Ο στρατός σκότωσε τον πανίσχυρο βαρόνο ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα – Ταραχές στο Χαλίσκο και το Μιτσοακάν

Ήταν αρχηγός σε ένα από τα βιαιότερα καρτέλ στο Μεξικό σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ - Πρόσφατα η Ουάσινγκτον το χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση»
REUTERS
REUTERS / Gabriel Trujillo

Ο στρατός στο Μεξικό, σκότωσε την Κυριακή (22/2/26) τον πανίσχυρο βαρόνο των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», τον αρχηγό του καρτέλ Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (CJNG, «Νέα Γενιά του Χαλίσκο»), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα πολλών τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους αρχηγούς καρτέλ, τόσο στο Μεξικό όσο και στις ΗΠΑ, οι οποίες πρόσφεραν έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψή του. Ο θάνατός του θεωρείται ένα από τα σκληρότερα πλήγματα στη διακίνηση ναρκωτικών, μετά τη σύλληψη των ιδρυτών του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν Γκουσμάν «Ελ Τσάπο» και Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάντα, που κρατούνται σε αμερικανικές φυλακές.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα ανακοινώθηκε από τις εφημερίδες El Universal και Reforma, καθώς και από το τηλεοπτικό κανάλι Televisa.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, ο «Ελ Μέντσο» υπέκυψε στα τραύματά του κατά την αερομεταφορά του, έπειτα από μια στρατιωτική επιχείρηση.

Χάος στο Μεξικό

Νωρίτερα, ένοπλοι άνδρες απέκλεισαν με αυτοκίνητα και φορτηγά, τα οποία πυρπόλησαν, πολλούς οδικούς άξονες στην Πολιτεία Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό, αντιδρώντας σε μια επιχείρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων στην περιοχή. Οι αποκλεισμοί των δρόμων επεκτάθηκαν και στη γειτονική Πολιτεία Μιτσοακάν, όπου δρα το καρτέλ του Οσεγκέρα.

Το «Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν» σχηματίστηκε το 2009 και εξελίχθηκε σε ένα από τα βιαιότερα καρτέλ του Μεξικού, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Πρόσφατα η Ουάσινγκτον το χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» και το κατηγορεί για διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και φεντανύλης.

O αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λάντοου χαιρέτισε τον θάνατο του Οσεγκέρα σε μια στρατιωτική επιχείρηση, λέγοντας ότι πρόκειται για μια «σημαντική εξέλιξη για το Μεξικό, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και τον κόσμο».

«Παρακολουθώ τις σκηνές βίας από το Μεξικό με μεγάλη θλίψη και ανησυχία», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Κόσμος
