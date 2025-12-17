Κόσμος

Μελάνια Τραμπ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Melania»

Το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ της Amazon για τη Μελάνια Τραμπ κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026
Μελάνια Τραμπ
Η Μελάνια Τραμπ / REUTERS / Bing Guan

Κυκλοφόρησε σήμερα Τετάρτη (17.12.2025) το πρώτο teaser τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ της Amazon για τη Μελάνια Τραμπ με τίτλο «Melania». Η ταινία κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η ταινία παρακολουθεί την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ στις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Τραμπ το 2025, καταγράφοντας την επιστροφή της στο πολιτικό προσκήνιο και τη μετάβαση της οικογένειας Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το πρότζεκτ φέρεται να εξασφάλισε από την Amazon συμβόλαιο ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπρετ Ράτνερ, γνωστός από τα Rush Hour και Red Dragon, ο οποίος επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας, έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί.

Το τρέιλερ ξεκινά με τη Μελάνια να ετοιμάζεται να εισέλθει στη Ροτόντα του Καπιτωλίου για την ορκωμοσία.

Ντυμένη με το ναυτικό σύνολο και το χαρακτηριστικό τεράστιο καπέλο, η Μελάνια γυρίζει προς την κάμερα και λέει: «Ξανά από την αρχή».

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το φιλμ «προσφέρει μια σπάνια ματιά μέσα από τα μάτια της Μελάνια, καθώς οργανώνει την ορκωμοσία, διαχειρίζεται τη διαδικασία μετάβασης και αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντά της ως Πρώτη Κυρία».

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αποκλειστικά πλάνα από ιδιωτικές στιγμές, συναντήσεις και συζητήσεις στο παρασκήνιο.

