CNN: Η Κούβα καλεί τους πολίτες να ετοιμαστούν για επίθεση από τις ΗΠΑ – Τα ανησυχητικά σημάδια

Ένα κλίμα που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό επικρατεί στη Κούβα με την απειλή των ΗΠΑ να πλανάται στη χώρα.

Στην Κούβα οι συνεχείς διακοπές ρεύματος, η έλλειψη καυσίμων, η κατάρρευση της οικονομίας και η ασφυκτική πίεση των ΗΠΑ έχουν ήδη μετατρέψει την καθημερινότητα σε αγώνα επιβίωσης σύμφωνα με το CNN.

Το γεγονός ότι ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε ξαφνικά την Κούβα και οι πληροφορίες για πιθανή δίωξη του Ραούλ Κάστρο άνοιξαν ξανά ένα κεφάλαιο που έμοιαζε να ανήκει στον Ψυχρό Πόλεμο: τον φόβο μιας ανοιχτής σύγκρουσης ΗΠΑ – Κούβας.

Οι αρχές στην Αβάνα, καλούν δημόσια τους πολίτες να προετοιμαστούν για «υποθετική στρατιωτική επίθεση», ενώ κρατικά κτίρια και υπηρεσίες καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης. Σε μια χώρα που ζει ήδη σε κατάσταση παρατεταμένης κρίσης, η αίσθηση ότι «κάτι έρχεται» έχει αρχίσει να διαχέεται παντού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η παρουσία του Ράτκλιφ στην Αβάνα προκάλεσε έντονη αίσθηση σε πολλούς Κουβανούς. Για το καθεστώς, η CIA εξακολουθεί να είναι ταυτισμένη με ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, από τις απόπειρες δολοφονίας του Φιντέλ Κάστρο έως την αποτυχημένη επιχείρηση στον Κόλπο των Χοίρων.

Οι φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η ίδια η CIA είχαν έντονο συμβολισμό: βαριές κουρτίνες συσκότισης, ψυχροί χώροι συναντήσεων και Κουβανοί αξιωματούχοι απέναντι σε Αμερικανούς πράκτορες με καλυμμένα πρόσωπα.

Όπως σχολιάζει το CNN, το μήνυμα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πλέον ξεκάθαρο: η εποχή των διαπραγματεύσεων και των περιορισμένων ανοιγμάτων ολοκληρώνεται και η πίεση προς την Αβάνα εισέρχεται σε μια νέα περίοδο.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Κούβα ότι φιλοξενεί ρωσικές και κινεζικές εγκαταστάσεις παρακολούθησης, λειτουργώντας ως γεωπολιτικό εργαλείο απέναντι στα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, η κουβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν συνιστά απειλή για τις ΗΠΑ και ότι η αυστηρή αμερικανική πολιτική σπρώχνει το νησί προς οικονομική ασφυξία.

Η Κούβα προετοιμάζεται ξανά για ενδεχόμενη σύγκρουση

Τις τελευταίες ημέρες, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κούβας προβάλλουν διαρκώς πλάνα στρατιωτικής εκπαίδευσης πολιτών. Άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας συμμετέχουν σε ασκήσεις, κρατούν όπλα σοβιετικής προέλευσης και εκπαιδεύονται σε τακτικές ανταρτοπολέμου.

Η στρατηγική παραμένει ουσιαστικά βασισμένη στο δόγμα που είχε διαμορφώσει ο Φιντέλ Κάστρο: έναν «πόλεμο όλου του λαού», όπου σε περίπτωση εισβολής ο πληθυσμός θα λειτουργήσει ως δύναμη αντίστασης απέναντι σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο.

Σε ορισμένα από τα βίντεο που μεταδίδονται, στρατιώτες μετακινούν αντιαεροπορικά πυροβόλα με τη βοήθεια βοδιών — εικόνες που αναδεικνύουν τόσο την έλλειψη σύγχρονου στρατιωτικού εξοπλισμού όσο και τη συμβολική προσπάθεια του καθεστώτος να δείξει ότι «η επανάσταση δεν υποχωρεί».

Ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, εμφανίστηκε την Πρωτομαγιά με έντονη πολεμική ρητορική, δηλώνοντας πως οι Κουβανοί είναι έτοιμοι «να θυσιάσουν ακόμη και τη ζωή τους για την επανάσταση».

Ένα νησί υπό πίεση

Πίσω από τη γεωπολιτική ένταση, ωστόσο, βρίσκεται μια κοινωνία που έχει φτάσει στα όριά της.

Η ενεργειακή κρίση έχει οδηγήσει πολλές περιοχές της χώρας σε πολύωρες διακοπές ρεύματος. Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις βασικών φαρμάκων, τρόφιμα καταστρέφονται μέσα στα ψυγεία λόγω των blackout και τα απορρίμματα συσσωρεύονται στους δρόμους της Αβάνας.

Η αμερικανική πολιτική περιορισμού στις εισαγωγές πετρελαίου έχει εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμων της χώρας, ενώ νέες κυρώσεις σε εταιρείες που συνεργάζονται με την Κούβα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τις θαλάσσιες μεταφορές προς το νησί.

Για πολλούς Κουβανούς, η κατάσταση έχει γίνει τόσο ασφυκτική ώστε ακόμη και το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης μοιάζει λιγότερο τρομακτικό από την καθημερινότητα που βιώνουν σήμερα.

Σε πρόσφατες διαμαρτυρίες για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος στην Αβάνα, κάτοικοι χτυπούσαν κατσαρόλες επί ώρες στους δρόμους. «Αν χαθεί η μισή χώρα, ας χαθεί», δήλωσε μία γυναίκα σε δημοσιογράφους. «Ίσως έτσι η άλλη μισή μπορέσει κάποτε να ζήσει φυσιολογικά».

Ο φόβος για όσα μπορεί να ακολουθήσουν

Το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος προκαλεί, ωστόσο, και έντονη ανησυχία για την επόμενη μέρα. Ιστορικοί και αναλυτές προειδοποιούν ότι μια βίαιη πολιτική αλλαγή στην Κούβα θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένες συγκρούσεις και κύματα αντεκδίκησης.

Οι σκιές του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν ξανά στο νησί, όχι ως μακρινή ιστορική ανάμνηση αλλά ως καθημερινός φόβος. Και παρότι στην Ουάσιγκτον δεν γίνεται επίσημα λόγος για στρατιωτική επέμβαση, στην Αβάνα πολλοί έχουν ήδη αρχίσει να ζουν σαν να πλησιάζει μια μεγάλη κρίση.

Όπως σχολίασε με πικρό χιούμορ ένας κάτοικος της κουβανικής πρωτεύουσας: «Μας λένε να ετοιμάσουμε σακίδιο έκτακτης ανάγκης σαν να έρχεται τυφώνας. Μόνο που εμείς έχουμε ήδη ξεμείνει από τα πάντα».