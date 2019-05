Μελάνια Τραμπ: Ντοκιμαντέρ για τη “φυλακισμένη στο χρυσό κλουβί της, Πρώτη Κυρία”!

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Βρετανός ρεπόρτερ αλλά και σκηνοθέτης λέει ότι “θα έκανα μια ταινία μαζί με τη Μελάνια, σε αυτήν την επιχρυσωμένη φυλακή, στην οποία κατοικεί”.

Υπάρχει ένα θέμα όπως “θα μπορούσε να ξέρει τι υπογράφει; Μήπως πίστευε ότι παντρεύεται έναν δισεκατομμυριούχο, για τον οποίο σκέφτηκε ότι ήταν ίσως αρκετά αστείος και ενδιαφέρων; Ίσως δεν ήταν εμφανισιακά ελκυστικός, αλλά μπορούσε να της προσφέρει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, να τη συστήσει σε έναν κόσμο που ήταν ενδιαφέρων;” προσθέτει.

Louis Theroux wants to make documentary about “prisoner” Melania Trump https://t.co/XugA9Hqf5E pic.twitter.com/oYQAzDJCCr

— NME (@NME) May 9, 2019