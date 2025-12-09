Μελόνι και Ζελένσκι ζητούν ενιαίο μέτωπο Ευρώπης με ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενη τόσο από τη Ρώμη όσο και από το Κίεβο. Για περισσότερο από μιάμιση ώρα την Τρίτη (09.12.2025), η Τζόρτζια Μελόνι και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέτασαν την πορεία των διπλωματικών εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μια συνομιλία την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εξαιρετική» πριν αναχωρήσει από την ιταλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η ανταλλαγή απόψεων με τη Τζόρτζια Μελόνι επέτρεψε μια λεπτομερή ανάλυση όλων των πτυχών του ζητήματος — από την κατάσταση των διαπραγματεύσεων έως τη διεθνή στρατηγική για τον τερματισμό της σύρραξης.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε τον «ενεργό» ρόλο της Ιταλίας στην ειρηνευτική διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι η Ρώμη συμβάλλει με συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα για να ανοίξει ο δρόμος προς τη λήξη των εχθροπραξιών. Παράλληλα, ενημέρωσε την Ιταλίδα πρωθυπουργό για τα τελευταία αποτελέσματα της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες ανέλυσαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και συναποφάσισαν τα επόμενα βήματα για την επίτευξη «δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης». Η Μελόνι υπενθύμισε τη δέσμευση της Ιταλίας να στηρίζει την Ουκρανία — ακόμη και με επείγουσες προμήθειες για τη σταθεροποίηση του ενεργειακού της συστήματος — κάτι για το οποίο ο Ζελένσκι εξέφρασε εκ νέου την ευγνωμοσύνη του.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν επίσης τη σημασία μιας ενιαίας γραμμής μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης λύσεων που θα επηρεάσουν την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Συζήτησαν ακόμη τις αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων και την ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Ρωσία, ώστε να προσέλθει καλή τη πίστει στις διαπραγματεύσεις.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε τέλος τη σταθερή αλληλεγγύη της προς τον ουκρανικό λαό και διαβεβαίωσε ότι η Ιταλία θα συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της χώρας όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.