Μελόνι: Το διεθνές δίκαιο πρέπει να προστατεύεται γιατί θα εκτεθούμε αν πάψουν να ισχύουν οι κανόνες

Ξεκάθαρη στάση πήρε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, για την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αλλά και στην κριτική για το γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα (09.01.2026) η Τζόρτζι Μελόνι δήλωσε κατηγορηματικά ότι η γεωπολιτική βασίζεται σε ρεαλιστικά κριτήρια υπερασπιζόμενη ωστόσο το διεθνές δίκαιο και το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να προστατεύεται από αυτό.

«Θεωρώ ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να τυγχάνει ευρείας προστασίας και ότι, αν πάψουν να ισχύουν οι κανόνες, θα είμαστε όλοι πιο εκτεθειμένοι. Όταν δεν συμφωνώ, το λέω στον Τραμπ και σε όλους τους άλλους συμμάχους μας», είπε αρχικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Τι εννοούν, όμως, όταν κάποιοι μου ζητούν να πάρω αποστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες; Πρόκειται για γεωπολιτική. Οι κατευθυντήριες γραμμές μας είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, όπως έχει πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε: «Με τους ευρωπαίους και ατλαντικούς συμμάχους μας, αναζητώ τα φωτεινά και όχι τα σκοτεινά σημεία. Τι θα επιθυμούσαν κάποιοι; Να βγούμε από το ΝΑΤΟ, να κλείσουμε τις αμερικανικές βάσεις ή να επιτεθούμε στα αμερικανικά φαστ-φουντ; Με τον Τραμπ συμφώνησα για την Βενεζουέλα και διαφωνώ για την Γροιλανδία».

«Πρόκειται για υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, διότι τα συμφέροντα των διαφόρων χωρών δεν συμπίπτουν ποτέ απόλυτα. Αυτή είναι η γεωπολιτική, όλα τα υπόλοιπα αποτελούν κουτσομπολιό», είπε η Μελόνι, χρησιμοποιώντας την αγγλική λέξη, gossip, για το κουτσομπολιό.

Απαντώντας, δε, σε ερώτηση σχετικά με την επιρροή της Ιταλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι «τα τελευταία τρία χρόνια, η ευρωπαϊκή πολιτική στο μεταναστευτικό άλλαξε ριζικά, με έμφαση στην εξωτερική διάσταση, στην υπεράσπιση των συνόρων και σε αυστηρότερους κανόνες για τους επαναπατρισμούς».

Σύμφωνα με την ίδια «πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η Ιταλία έκανε την διαφορά».

Η Μελόνι ευχήθηκε, τέλος, «να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα βήματα όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, με μια πιο ρεαλιστική και λιγότερο ιδεολογική προσέγγιση».