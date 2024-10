Μέση Ανατολή: Επιβάτης αεροπλάνου καταγράφει την επίθεση του Ιράν με πυραύλους κατά του Ισραήλ

Σε μία δραματική κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ένας επιβάτης πτήσης της British Airways με προορισμό το Ντουμπάι καταγράφει το μπαράζ των πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η New York Post, δείχνει τη στιγμή οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτοξεύουν ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν 200 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ κατά την επίθεση που εξαπολύθηκε το βράδυ της Τρίτης (01.10.24), ανάμεσά τους, για πρώτη φορά, και υπερηχητικούς πυραύλους, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστήριξε πως «το 90%» των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν «πέτυχε τους στόχους τους».

EXCLUSIVE: Video from passenger jet en route to Dubai, shows missiles firing out of Iran towards Israel pic.twitter.com/6VUv9OlDUM