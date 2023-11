Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν ένα drone MQ-9 UCAV των ΗΠΑ, το οποίο πετούσε πάνω από ύδατα της Υεμένης.

Πιο αναλυτικά, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι «το drone των ΗΠΑ εκτελούσε εχθρικές επιχειρήσεις παρακολούθησης και κατασκοπείας στον εναέριο χώρο των χωρικών υδάτων της Υεμένης, ως μέρος της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς το Ισραήλ».

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τους ισχυρισμούς των Χούθι. Εφόσον επιβεβαιωθούν, θα είναι μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον έχει προειδοποιήσει πολλές φορές το Ιράν να μην εμπλακεί σε αυτόν.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι αμερικανικές ενέργειες δεν θα τους αποτρέψουν από το να συνεχίσουν την υποστήριξή τους στη Γάζα μέχρι να σταματήσει η επίθεση», προστίθεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τα αραβικά ΜΜΕ.

