Μέση Ανατολή: Σενάρια για πόλεμο με το Ιράν μετά τις «αρμάδες» των ΗΠΑ στην περιοχή και τις απειλές Τραμπ

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι διεθνείς ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν.

Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν απάντησε στις κινήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: «Το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως ολοκληρωτικό πόλεμο», την ώρα που ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι στην περιοχή αναπτύσσεται «αρμάδα» με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους.

«Ίσως να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική δύναμη, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά το Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Air Force One, επιστρέφοντας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών RAF Eurofighter Typhoon της 12ης Μοίρας στο Κατάρ, κατόπιν αιτήματος της Ντόχα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της περιφερειακής ασφάλειας.

Unusual military activity detected



A sharp increase in U.S. and British military aircraft movements toward the Middle East has been recorded over the past 36 hours.



Former President Trump commented:

“We have a huge fleet heading this way…”



All eyes on the skies.… pic.twitter.com/4Reir5wHIw ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 23, 2026

Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα στο AFP, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. «Η στρατιωτική συγκέντρωση ελπίζουμε να μην οδηγήσει σε πραγματική αντιπαράθεση, ωστόσο ο στρατός μας είναι προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναπτύσσονται πρόσθετα συστήματα αεράμυνας, κυρίως γύρω από αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές βάσεις στην περιοχή.

BREAKING: JD Vance on the US buildup in the Middle East



We just want to make sure that we have options. We have a lot of forces in the region.



If, God forbid, the Iranians did something very stupid, that we had the resources necessary to respond, Vance said. pic.twitter.com/62PxWB8ZnO — Defence Index (@Defence_Index) January 23, 2026

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του για το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν, ενώ ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο προληπτικής επίθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναμένεται να μεταβεί το Σάββατο στο Ισραήλ για επείγουσες διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan. Παράλληλα, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Φιντάν: Το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να πλήξει το Ιράν

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις εξέφρασε και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ισραήλ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα συγκυρία για να επιτεθεί στο Ιράν.

«Ελπίζω να επιλέξουν μια διαφορετική πορεία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να χτυπήσει το Ιράν», ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη, προειδοποιώντας για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν «οδυνηρές συνέπειες» σε περίπτωση επίθεσης, τονίζοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ακυρώσεις πτήσεων και κυρώσεις

Ήδη, ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή. Η Air France ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις πτήσεις προς το Ισραήλ για το Σαββατοκύριακο, ακολουθώντας την ολλανδική Sky, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας λόγω της αυξημένης έντασης.

Some Iranians have managed to get online in the past few hours after 2 weeks of internet shutdown. They are now uploading videos on X.

First video shows protesters set fire to a statue of IRGC General Qasem Soleimani. pic.twitter.com/numNpEsqvA — Terror Alarm (@Terror_Alarm) January 23, 2026

Την ίδια στιγμή, ακτιβιστές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5.000 νεκρούς από την καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων σε εννέα πλοία του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου» και σε οκτώ συναφείς εταιρείες, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσινγκτον να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.