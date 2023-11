Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βρήκε μια όμηρο νεκρή έξω από ένα κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Πρόκειται για την 65χρονη Yehudit Weiss, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα της έναρξης του πολέμου με τη Χαμάς.

«Η σορός της ομήρου, της αείμνηστης Yehudit Weiss, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το 603ο Τάγμα της 7ης Ταξιαρχίας Μάχης από ένα κτίριο κοντά στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο στρατός του Ισραήλ.

«Στο κτίριο όπου βρέθηκε η Yehudit Weiss, βρέθηκε επίσης στρατιωτικός εξοπλισμός και όπλα τύπου Καλάσνικοφ και ένας πύραυλος RPG», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ και επισημαίνει ότι η 65χρονη απήχθη από τους τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου μέσα από το σπίτι της στο Κιμπούτς Μπεερί.

«Οι IDF εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της», αναφέρει η ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζεται πως «εθνικός στόχος είναι ο εντοπισμός των αγνοουμένων και η επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους».

The Body of Yehudit Weiss, a 65 y/o Woman from the Town of Be’eri who was undergoing Treatment for Breast Cancer and was believed to have been Kidnapped into the Gaza Strip during the Hamas Surprise Attack on October 7th, has been Discovered today by IDF Troops near the Al-Shifa… pic.twitter.com/i90kmH1x9g