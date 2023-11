Ανησυχία προκαλεί το τελεσίγραφο του Ισραήλ να εκκενωθεί «σε μια ώρα» το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, όπως διέταξαν οι στρατιώτες των IDF σήμερα Σάββατο (18.11.2023) το πρωί από τα μεγάφωνα και μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται εκεί.

Σήμερα είναι η τέταρτη ημέρα εφόδου του στρατού του Ισραήλ στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Αλ Σίφα, για το οποίο οι IDF ισχυρίζονται ότι η Χαμάς το χρησιμοποιεί ως κέντρο επιχειρήσεων και ότι από κάτω βρίσκονται τα περιβόητα τούνελ των τρομοκρατών.

Ο ισραηλινός στρατός, τα άρματα μάχης του οποίου εξακολουθούν να περικυκλώνουν το νοσοκομείο, δήλωσε στο AFP ότι συνεχίζει τις έρευνες στο τεράστιο συγκρότημα που στεγάζει, σύμφωνα με τον ίδιο, κρησφύγετο της Χαμάς το οποίο βρίσκεται κυρίως σε δίκτυο σηράγγων, κάτι το οποίο διαψεύδει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ο ισραηλινός στρατός επικοινώνησε επίσης τηλεφωνικώς με τον διευθυντή του νοσοκομείου Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια για να του ζητήσει «την απομάκρυνση των ασθενών, των τραυματιών, των εκτοπισμένων και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και όλοι αυτοί να πάνε με τα πόδια προς την ακτή», που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο, στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, σε μια ώρα, όπως δήλωσε ο ίδιος στο AFP.

Αυτήν την στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2.300 ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι βρίσκονται μέσα στο νοσοκομειακό αυτό συγκρότημα και οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την τύχη τους έχουν ενταθεί.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγεσούς, δήλωσε σε μήνυμά του προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι περίπου 950 άνθρωποι – εκ των οποίων οι 650 ασθενείς και οι 300 γιατροί και νοσηλευτές – εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο Αλ Σίφα.

«Το Αλ Σίφα πρέπει συνεχίσει να λειτουργεί ως νοσοκομείο. Σύμφωνα με αναφορές, εκεί εργάζονται έως και 300 ιατρικοί υπάλληλοι και νοσηλεύονται 650 ασθενείς. Ακόμη και αν η Χαμάς χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο για στρατιωτικούς σκοπούς, τα νοσοκομεία, και μάλιστα όλες οι ιατρικές εγκαταστάσεις, δεν πρέπει να παραμένουν ποτέ χωρίς προστασία από το ανθρωπιστικό δίκαιο», είπε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Το Al-Arabiya μετέδωσε ότι 450 ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: Al-Arabiya reports that 450 patients in serious condition remain inside Shifa Hospital