Την πιο δύσκολη νύχτα της περνάει απόψε η Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που μετράει ήδη 22 ημέρες, καθώς οι συγκρούσεις έχουν αγριέψει και οι ισραηλινές δυνάμεις πάτησαν το έδαφος της Γάζας, σε μια επιχείρηση που «δεν είναι πλήρους κλίμακας», όπως δήλωσαν Τελ Αβίβ και Ουάσινγκτον…

Η πιο δύσκολη νύχτα, μέχρι την επόμενη, καθώς εκπρόσωποι του στρατού του Ισραήλ εξήγησαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (28.10.2023) πως οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χαμάς στα εδάφη της Γάζας έχουν στόχο να προετοιμάσουν τις «καλύτερες επιχειρησιακές συνθήκες» για τη μεγάλη επίθεση του στρατού.

Όπως μετέδωσε και η τηλεόραση της ΕΡΤ, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο στρατός του Ισραήλ κάνει έρευνες για αντι-αρματικό εξοπλισμό της Χαμάς, καταστρέφει τα φυλάκιά της και πολεμάει τους τρομοκράτες όπου τους βρίσκει ενώ τόνισαν ότι αυτή δεν είναι η μεγάλη χερσαία επιχείρηση που έχουν προαναγγείλει εδώ και καιρό.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή (27.10.2023) το βράδυ ότι θα «επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Γάζα» και πως τις προηγούμενες ημέρες και ώρες είχε εντείνει τους βομβαρδισμούς του εναντίον της Χαμάς ώστε να προετοιμάσει το… κατάλληλο έδαφος για τη χερσαία επιχείρησή του.

Convoys of Israeli soldiers and artillery pouring in on the northeastern corner of #Israel’s border with #Gaza tonight. Behind them, the relentless booms of outgoing airstrikes and artillery. pic.twitter.com/Sxk3noQ7UX — Leila Molana-Allen (@Leila_MA) October 27, 2023

Η απόφαση για τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα ελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, επειδή οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους – πάντα με τη μεσολάβηση του Κατάρ – βρέθηκαν σε αδιέξοδο και έτσι το Ισραήλ «δεν θα περιμένει άλλο».

Οι επιθέσεις του Ισραήλ γίνονται από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Στόχος είναι να αποδεκατιστεί η Χαμάς και να εξαλειφθεί πλήρως με τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση που προετοιμάζει ο Ισραηλινός στρατός εδώ και πολλές ημέρες.

I haven’t seen anything like this in quite awhile, Northern Gaza is getting Hammered. pic.twitter.com/IvZ0CAfVjy — OSINTdefender (@sentdefender) October 27, 2023

לוחמי שייטת 13 ביצעו במהלך הלילה פשיטה ממוקדת מהים בדרום רצועת עזה. במסגרת הפעילות, הכוחות השמידו תשתיות טרור של ארגון הטרור חמאס ופעלו במתחם המשמש את כוחות הקומנדו הימי של הארגון.



בתקיפה לקחו חלק כלי שיט נוספים של זרוע הים וכלי טיס. הכוחות יצאו מהמרחב עם סיום המשימה pic.twitter.com/hc2Zq8bHC2 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 27, 2023

Στη Γάζα έχουν κοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το ίντερνετ από αργά το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να επικρατεί χάος, καθώς οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν χάσει την επαφή με τους υπαλλήλους τους εκεί, όπως και τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία με τους δημοσιογράφους που έχουν στείλει εκεί.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF — NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023

Προφανώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις τηλεπικοινωνίες το αντιμετωπίζουν οι άμαχοι, που έχουν αποκοπεί εντελώς από τον υπόλοιπο κόσμο, την ώρα που η Γάζα αντιμετωπίζει προβλήματα και από θέμα ανεφοδιασμού τόσο σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα όσο και σε καύσιμα για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι υποδομές της.

Israel has launched a ground incursion into Northern Gaza.



The IDF is advancing toward Beit Hanoun from 3 directions. pic.twitter.com/FCIsq9jznR — Visegrád 24 (@visegrad24) October 27, 2023

Apart from the attack in the north, the Israeli Army has also launched a ground incursion toward Bureij



It’s the most suitable place to launch an armored attack north of Wadi Gaza Nature Reserve & the Wadi stream flowing through it



Does the IDF want to cut Gaza in 2? pic.twitter.com/q4LlCM3AOD — Visegrád 24 (@visegrad24) October 27, 2023

Βίντεο από τις συγκρούσεις στη Γάζα

I’m texting with a Palestinian source inside Gaza. He’s using an American SIM card that he says is picking up Cellcom, an Israeli network. Watch as tanks fire behind us during the report. pic.twitter.com/xk69XwO88I — Trey Yingst (@TreyYingst) October 27, 2023

In the past 20 minutes, Palestinian and Israeli media are reporting that the Israeli Air Force (IAF) has launched what appears to be the most violent and massive air campaign against targets inside the Gaza Strip.



According to the Palestinians, this is the heaviest and… pic.twitter.com/Koi6WdvHsl — Sprinter (@Sprinter99800) October 27, 2023

Nightvision video showing shelling at the Israel-Gaza border area as IDF expands the military operation pic.twitter.com/VjtySePoCc — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 27, 2023

Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ

Φυσικά, η Χαμάς δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς εκτόξευσε και άλλες ρουκέτες στις πόλεις του Ισραήλ και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 4 άτομα από τις επιθέσεις των ισλαμιστών.

Παγκόσμιο σοκ έχουν προκαλέσει οι φρικαλεότητες τους κατά την εισβολή τους στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, αφού σήμερα βγήκαν στη δημοσιότητα ηχητικά ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν τις εν ψυχρώ δολοφονίες που έκαναν την ημέρα της έναρξης του πολέμου.

Rocket launched from Gaza hits an apartment building in Tel Aviv: 3 injured pic.twitter.com/vIIVGQIrDU — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 27, 2023

More footage from the scene of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/3ThTkYmL7V — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

Ο ΟΗΕ ζητά «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα

Με συντριπτική πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε απόψε να κηρυχθεί αμέσως «ανθρωπιστική εκεχειρία» στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «επεκτείνει» τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς.

Η μη δεσμευτική απόφαση, που καταγγέλθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ επειδή στο κείμενο δεν αναφέρεται η Χαμάς, εγκρίθηκε με 120 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 45 αποχές. ΗΠΑ και Ισραήλ ήταν μεταξύ των χωρών που την καταψήφισαν.

Η πρόταση, που προωθήθηκε από την Ιορδανία για λογαριασμό των αραβικών χωρών, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας απέτυχε τέσσερις φορές μέσε σε δύο εβδομάδες να εγκρίνει κάποιο ψήφισμα.

«Ντροπή σας!», ήταν η αντίδραση του πρεσβευτή του Ισραήλ στον ΟΗΕ, ο οποίος χαρακτήρισε «όνειδος» το γεγονός ότι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ενέκρινε το ψήφισμα για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να αναφέρεται στο κείμενο η Χαμάς.

«Η σημερινή είναι μια ζοφερή ημέρα για τον ΟΗΕ και την ανθρωπότητα» είπε ο Γκιλάντ Ερντάν, διαβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί «όλα τα μέσα» που έχει στη διάθεσή του «για να απαλλάξει τον κόσμο από το κακό που αντιπροσωπεύει η Χαμάς» και «να φέρει τους ομήρους πίσω στα σπίτια τους».

«Ο μόνος τρόπος για να καταστραφεί η Χαμάς είναι να την ξεριζώσουμε από τις σήραγγες και την υπόγεια πόλη του τρόμου», πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι η αποψινή ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση δείχνει ότι η πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας προτιμά να στηρίζει «την υπεράσπιση των ναζιστών τρομοκρατών» αντί για το Ισραήλ.