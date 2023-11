«Έγκλημα πολέμου» χαρακτήρισε το Κατάρ την έφοδο του Ισραήλ στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας και ζήτησε τη διεξαγωγή «διεθνούς έρευνας» για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των IDF κατά της Χαμάς σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το Κατάρ «καταδικάζει σθεναρά» την επέμβαση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, την οποία θεωρεί «έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου.

Παράλληλα, το Κατάρ ζητά να διεξαχθεί μια κατεπείγουσα διεθνής έρευνα, με την αποστολή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, οι οποίοι θα αναλάβουν να ερευνήσουν «τη στοχοποίηση νοσοκομείων από τον ισραηλινό στρατό κατοχής».

Υπενθυμίζεται ότι το Κατάρ παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που συγκλονίζει εδώ και 40 ημέρες τη Μέση Ανατολή, καθώς είναι ο κύριος διαμεσολαβητής των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των 240 ομήρων των ισλαμιστών.

Δεν είναι σαφές αν η αποψινή αντίδραση του Κατάρ, που ουσιαστικά κατακεραυνώνει το Ισραήλ για την έφοδό του στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, θα αλλάξει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους. Αξιοσημείωτο είναι ότι και η αμερικανική κοινή γνώμη γυρνάει την πλάτη της στο Ισραήλ.

Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters έκανε λόγο σήμερα (15.11.2023) ότι το Κατάρ είναι κοντά στο να πετύχει μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση 50 ομήρων με αντάλλαγμα μια τριήμερη κατάπαυση του πυρός.

Αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, την οποία επεξεργάζεται το Κατάρ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ – περιλαμβάνει επίσης την απελευθέρωση Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών από τις ισραηλινές φυλακές και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς της Γάζα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βρήκε όπλα της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το οποίο πολιορκούσε από τα ξημερώματα. Νωρίτερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Θεωρούμε την ισραηλινή κατοχή πλήρως υπεύθυνη για τη ζωή και την ασφάλεια του ιατρικού προσωπικού, των τραυματιών, των ασθενών, των πρόωρων παιδιών και των εκτοπισμένων», μετέδωσαν τα ελεγχόμενα από τη Χαμάς ΜΜΕ της Γάζας.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία της Γάζας για να προστατεύσει τους τρομοκράτες της από τα πυρά του. Ισχυρίζεται ότι κάτω από τις εγκαταστάσεις τους κρύβονται τα περιβόητα τούνελ και τα κέντρα επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, κάτι που έχει διαψευστεί επανειλημμένα από τους ισλαμιστές.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανέβασαν και τα σχετικά ντοκουμέντα στο X (πρώην Twitter), όπου φαίνονται όπλα τύπου καλάσνικοφ AK-47, γιλέκα, στρατιωτικές εξαρτήσεις, σφαίρες, χειροβομβίδες και άλλα πολεμοφόδια, τα οποία ισχυρίζονται ότι ανήκουν στη Χαμάς και πως οι τρομοκράτες της τα έκρυβαν μέσα στις εγκαταστάσεις του.

Ο εκπρόσωπος των IDF, Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι εντοπίστηκαν επίσης «στολές της Χαμάς» πεταμένες στο πάτωμα, εκτιμώντας πως οι «τρομοκράτες» τις έβγαλαν και διέφυγαν απαρατήρητοι.

«Τα ευρήματα αποδεικνύουν περίτρανα ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιήθηκε ως άντρο τρομοκρατών, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Χαγκάρι.

«Απασφάλισε» κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι «υποστηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς», απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου ότι το Ισραήλ είναι «κράτος-τρομοκράτης» που διαπράττει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «αποκαλεί κράτος-τρομοκράτη το Ισραήλ, αλλά οι πράξεις του δείχνουν ότι ο ίδιος υποστηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς», αναφέρει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με τη δήλωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Times of Israel και το Al Jazeera.

«Δεν αποδεχόμαστε το κήρυγμα» του Ερντογάν, υπογραμμίζει ο Νετανιάχου στις δηλώσεις του, υπενθυμίζοντας τους τουρκικούς βομβαρδισμούς κατά των κοινοτήτων των Κούρδων στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου νωρίτερα σήμερα (15.11.2023), χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό του Ισραήλ «ξοφλημένο» και ότι η Χαμάς είναι ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει εκλεγεί από τους Παλαιστινίους.

