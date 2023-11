Το Ισραήλ βομβάρδισε ξανά την περιοχή Χαν Γιουνίς στα νότια της Γάζας, προκαλώντας πλήγμα σε πολυκατοικία, από το οποίο σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 22, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το προσκείμενο στη Χαμάς πρακτορείο Shehab.

Τις ίδιες πληροφορίες επιβεβαιώνει ανταποκριτής του Al Jazeera στην περιοχή στα νότια της Γάζας, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση του Ισραήλ σημειώθηκε στο προάστιο Χάμαντ, βορειοδυτικά της πόλης Χαν Γιούνις.

Μεταξύ των νεκρών συμπεριλαμβάνονται παιδιά και γυναίκες, επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φέρεται να δείχνει τη μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στη Χαν Γιουνίς.

Arrival of 10 martyrs and 22 injuries to Nasser Hospital following #Israeli shelling on a residential apartment in Hamad neighbourhood, west of Khan Younis, #Gaza. pic.twitter.com/gOd7rOuTiV