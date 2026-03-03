Κόσμος

Μέση Ανατολή: Τρόμος για εργάτες που ήταν σε σκαλωσιά στο Τελ Αβίβ – Διπλανό κτίριο χτυπήθηκε από πύραυλο

Στα πλάνα διακρίνεται φωτιά να καίει στη βάση του κτιρίου, ενώ ακούγονται οι εργάτες να μιλάνε τρομαγμένοι
Σκηνές τρόμου στο Τελ Αβίβ
Πύραυλος στο Τελ Αβίβ έπεσε δίπλα σε εργάτες

Αντιμέτωποι με ένα τρομακτικό σκηνικό ήρθαν εργάτες στο Τελ Αβίβ, οι οποίοι ήταν πάνω σε μια σκαλωσιά, καθώς διπλανό κτίριο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο.

Οι εργάτες στο Τελ Αβίβ εργάζονταν αμέριμνοι όταν ο πύραυλος πέρασε από δίπλα τους και καρφώθηκε στο γειτονικό κτίριο.

Η περιοχή άμεσα γέμισε πυκνούς μαύρους καπνούς όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

Στα πλάνα διακρίνεται φωτιά να καίει στη βάση του κτιρίου, ενώ ακούγονται οι εργάτες να ανταλλάσσουν λόγια, προσπαθώντας να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

Το δραματικό σκηνικό εντείνεται από τον διαπεραστικό ήχο των σειρήνων που ηχούν στην περιοχή μετά το χτύπημα του πυραύλου.

