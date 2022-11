Η αποχώρηση της Ρωσίας από τη Χερσώνα και η υποχώρησή της στην άλλη όχθη του Δνείπερου είναι η μεγαλύτερη ίσως μέχρι τώρα αποτυχία της στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και δεν θα μπορούσε να μην σχολιαστεί και χιουμοριστικά.

Πέρα από τις αναλύσεις για το τι σημαίνει η υποχώρηση της Ρωσίας και η εγκατάλειψη της Χερσώνας, της μοναδικής πρωτεύουσας επαρχίας της Ουκρανίας που είχαν καταφέρει να κατακτήσουν, η εξέλιξη έγινε και αιτία καυστικού χιούμορ. Και στόχο, φυσικά, τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο η Λιζ Τρας κέρδιζε την εσωκομματική μάχη για την ηγεσία των Συντηρητικών στη Βρετανία και γινόταν πρωθυπουργός της χώρας, είχε γίνει το πείραμα με το μαρούλι. Ποιος θα άντεχε περισσότερο: η Τρας στη Ντάουνινγκ Στριτ ή το μαρούλι εκτός ψυγείου. Νίκησε το μαρούλι.

Τώρα, το ερώτημα είναι: ποιος θα αντέξει περισσότερο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ένα καρπούζι; Η επιλογή του φρούτου δεν είναι τυχαία. Η Χερσώνα, λέγεται, φημίζεται για τα καπούζια της…

Και βέβαια, στο twitter κυκλοφόρησε γρήγορα το meme Πούτιν ή καρπούζι.

First, it was a head of lettuce vs. PM Liz Truss

Now, it is a watermelon vs. President Putin. 🍿 https://t.co/GxG6jp1gzU