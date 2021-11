Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που έβαλε “μπλόκο” στις αεροπορικές αφίξεις από τη νότια Αφρική εξαιτίας της μετάλλαξης της Μποτσουάνα, που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία και “αναγκάζει” τον ΠΟΥ να συνεδριάσει εκτάκτως. Το πρωί της Παρασκευής (26.11.2021), επιβεβαιώνοντας τον… συναγερμό, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε γνωστή την πρόθεση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να “κλείσει” τα σύνορά της για ταξιδιώτες από την περιοχή.

Με την Ευρώπη να “γονατίζει” από το κύμα κορονοϊού που σαρώνει πολλές χώρες της, πιέζει τα συστήματα υγείας και επαναφέρει τα περιοριστικά μέτρα, η Κομισιόν φροντίζει να “κλείσει” πριν φτάσει η μετάλλαξη της Μποτσουάνα που κατά Βρετανούς επιστήμονες το πιο σημαντικό στέλεχος του κορονοϊού που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής!

“Η Κομισιόν θα προτείνει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ενεργοποιηθεί το επείγον μέτρο του τερματισμού αεροπορικών αφίξεων από την ευρύτερη περιοχή της νότιας Αφρικής εξαιτίας της ανησυχίας που προκαλεί η μετάλλαξη Β.1.1.529.» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγο πριν γίνει γνωστό ότι το πρώτο κρούσματα της νέας μετάλλαξης εντοπίστηκε στο Ισραήλ.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.