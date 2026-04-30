Γυναίκα γέννησε σε πτήση της ITA Airways από το Ντακάρ στη Ρώμη

Μία γυναίκα που επέβαινε σε αεροσκάφους της ITA Airways έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/4/26) η ITA Airways.

Η γυναίκα, η οποία διένυε τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος για να ταξιδέψει από την πρωτεύουσα της Σενεγάλης με προορισμό τη Ρώμη. Λίγο μετά την απογείωση, όμως, άρχισαν οι πόνοι του τοκετού.

Με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας – η γυναίκα γέννησε σε ένα απόμερο σημείο της καμπίνας. Τόσο η μητέρα όσο και το μωρό της είναι καλά στην υγεία τους, αναφέρει το δελτίο Τύπου της ITA Airways, στο οποίο δεν διευκρινίζονται η εθνικότητα και η ηλικία της επιβάτιδας.

Ita Airways, bimbo nasce (in anticipo) sul volo Dakar-Roma: evento molto raro, ne capita uno ogni 23 milioni di passeggeri https://t.co/tz9UL4VjT2 — Corriere della Sera (@Corriere) April 30, 2026

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση ΑΖ855 της ΙΤΑ Airways – μέλους του γερμανικού ομίλου Lufthansa – από το Ντακάρ της Σενεγάλης προς το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης.