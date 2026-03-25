Μήνυμα του Αντόνιο Κόστα για την 25η Μαρτίου στα ελληνικά: «Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες»

Μήνυμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ημέρας για την ιστορική μνήμη και το διαχρονικό αποτύπωμα της Ελλάδας.

Στην ανάρτησή του για την 25η μαρτίου, η οποία συνοδεύεται από βίντεο της Ακρόπολης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σημειώνει ότι «σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, μια ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία και το αδάμαστο πνεύμα της χώρας».

Στο ίδιο μήνυμα παραθέτει τη φράση «Ελευθερία και Δημοκρατία – Freedom and Democracy», ενώ κλείνει με ευχές στα ελληνικά, γράφοντας: «Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!».

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες! pic.twitter.com/rfHx9DfzLU — António Costa (@eucopresident) March 25, 2026

Αντίστοιχο μήνυμα εξέπεμψε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω Instagram, με ειδικό βίντεο για την ημέρα και την ευχή «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα», συμμετέχοντας στον εορτασμό της εθνικής επετείου.