Μήνυση στο Charlie Hebdo για ένα σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά στην Ελβετία

Στο σκίτσο απεικονίζονται δύο σκιέρ με επιδέσμους και καμένο δέρμα κατεβαίνουν μια πλαγιά, με φόντο ένα πανό όπου αναγράφεται «Κραν Μοντανά»
Άνθρωποι αποτίουν φόρο τιμής δίπλα στα κεριά που έχουν τοποθετηθεί για τα θύματα έξω από το μπαρ «Le Constellation», μετά από πυρκαγιά και έκρηξη κατά τη διάρκεια πάρτι της Πρωτοχρονιάς, όπου αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία, στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στη νοτιοδυτική Ελβετία / REUTERS/Stephanie Lecocq

Ένα ζευγάρι δικηγόρων κατέθεσε μήνυση στην Ελβετία σε βάρος του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, με αφορμή ένα σκίτσο που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου για τη φονική φωτιά σε μπαρ του χιονοδρομικού σταθμού Κραν Μοντανά.

Η μήνυση κατατέθηκε από τον Στεφάν Ριάν και τη σύζυγό του, Μπεατρίς Ριάν, στο καντόνι του Βαλαί και στρέφεται εναντίον του περιοδικού Charlie Hebdo και του σκιτσογράφου Ερίκ Σαλκ για το σκίτσο μετά τη φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Στο σκίτσο, δύο σκιέρ με επιδέσμους και καμένο δέρμα κατεβαίνουν μια πλαγιά, με φόντο ένα πανό όπου αναγράφεται «Κραν Μοντανά», ο τίτλος της (υποτιθέμενης) ταινίας «Οι καμένοι κάνουν σκι» και η επεξήγηση «Η κωμωδία της χρονιάς».

Οι δύο τελευταίες φράσεις παραπέμπουν στην ταινία του 1979 «Οι μαυρισμένοι κάνουν σκι» (“Les Bronzés font du ski”, ελληνικός τίτλος «Ξένοιαστες διακοπές»).

Το σκίτσο δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου, ημέρα εθνικού πένθους για την Ελβετία στη μνήμη των 40 νεκρών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά. Μεταξύ των θυμάτων, κυρίως νεαρής ηλικίας, ήταν πολλοί αλλοδαποί, Γάλλοι και Ιταλοί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με το Charlie Hebdo που δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

«Η συμβολική μετατροπή των πραγματικών θυμάτων σε χαμογελαστούς ηθοποιούς μιας τραγωδίας, για την οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη, συνιστά ωμή απανθρωποποίηση, ασύμβατη με τον ελάχιστο σεβασμό που οφείλεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια» εκτιμούν οι δικηγόροι, υποστηρίζοντας ότι «ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερέχει της ελευθερίας της έκφρασης».

Οι δικηγόροι ζητούν από τις τοπικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα σε βάρος της διεύθυνσης του περιοδικού και του σκιτσογράφου και να τους υποχρεώσουν να καταβάλουν αποζημίωση που θα μοιραστεί σε όλα τα θύματα.

