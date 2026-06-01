Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί: Δεν θα σταματήσουμε να βομβαρδίζουμε το βόρειο Ισραήλ

REUTERS / Amir Cohen
Η Χεζμπολάχ ξεκαθάρισε πως δεν θα σταματήσει να βομβαρδίζει το βόρειο Ισραήλ, απαντώντας έτσι στις απειλές του Τελ Αβίβ πως θα χτυπήσει τα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, είπε νωρίτερα ότι «δεν θα υπάρχει ηρεμία» στη Βηρυτό και τα προάστιά της αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ένα σχέδιο, με βάση το οποίο η Χεζμπολάχ θα έπρεπε να σταματήσει κάθε επίθεση στο Ισραήλ και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απέφευγε «κάθε κλιμάκωση στη Βηρυτό».

«Η Χεζμπολάχ δεν θα δεσμευτεί να παύσει τους βομβαρδισμούς στο βόρειο» Ισράηλ, είπε η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομαστεί. «Για να παύσουμε τα πλήγματα που κάνουν κακό στο Ισραήλ ενώ βομβαρδίζει τον Λίβανο;» διερωτήθηκε.

Την ίδια ώρα η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι αν το Ισραήλ εξαπολύσει επιθέσεις στη Βηρυτό «οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ θα πρέπει να φύγουν, αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν».

Την ίδια ώρα, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έγραφε στην πλατφόρμα Χ ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι υπό τη διαχείριση του Ιράν και «δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός».

«Δεν θα ανεχθούμε την αύξηση της έντασης στον Λίβανο, η υπομονή των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν έχει τα όριά της», πρόσθεσε.

Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα, «νόμιζα ότι μας βομβάρδιζαν» λέει μάρτυρας - 2 ελαφρά τραυματίες
«Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που ένιωσα τα μαλλιά μου να κουνιούνται από το ωστικό κύμα και όλα τα δέντρα γύρω μας να τρέμουν», είπε μάρτυρας
