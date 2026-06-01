Ντόναλντ Τραμπ: Δεν έχω ενημερωθεί πως το Ιράν αναστέλλει τις συζητήσεις – «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (01/06/2026) ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από το Ιράν για αναστολή των συνομιλιών.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με νόημα πως η διπλωματική διαδικασία με το Ιράν για το τέλος του πόλεμου, έχει συνοδευτεί από υπερβολικά πολλές δημόσιες τοποθετήσεις, απαντώντας έτσι στην… πρόθεση της Τεχεράνης να διακόψει τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θεωρεί πως η συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση γύρω από τις διαπραγματεύσεις δεν βοηθά στην επίτευξη αποτελεσμάτων και άφησε να εννοηθεί ότι μια περίοδος σιωπής θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο παραγωγική.

«Δεν έχω ενημερωθεί από το Ιράν ότι διακόπτει τις συνομιλίες μαζί μας», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του «έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις».

«Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι μιλάμε υπερβολικά πολύ.

Το να υπάρξει λίγη σιωπή θα ήταν πολύ καλό και αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού. Απλώς θα σιγήσουμε. Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Αυτοί χάνουν μια περιουσία», υποστήριξε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τις επαφές Ουάσινγκτον – Τεχεράνης, καθώς παραμένει ασαφές αν και πότε οι δύο πλευρές θα επιστρέψουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν «κόβει» τις διαπραγματεύσεις λόγω των ισραηλινών επιδρομών στον Λίβανο

Νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων, και, κατά συνέπεια, τις διαπραγματεύσεις, με τις ΗΠΑ με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Tasnim, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας «των εγκλημάτων που το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει στον Λίβανο και των παραβιάσεων σε όλα τα μέτωπα της εκεχειρίας» της 8ης Απριλίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν .

«Η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα διέκοψε κατά συνέπεια τον διάλογο και τις ανταλλαγές κειμένων μέσω των μεσολαβητών», διευκρινίζει το Tasnim.

Παράλληλα το ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε ότι το Ιράν και το Μέτωπο της Αντίστασης, που περιλαμβάνει τους σιίτες συμμάχους της Τεχεράνης στην Υεμένη, τον Λίβανο και το Ιράκ έχουν καταρτίσει σχέδιο για τον καθολικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, ανάμεσά τους το Στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, για να τιμωρήσουν το Ισραήλ και τους υποστηρικτές του.

«Ο άμεσος τερματισμός των επιθετικών και βάρβαρων επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος στην Γάζα και τον Λίβανο και η ανάγκη για την πλήρη αποχώρηση του καθεστώτος από τις κατεχόμενες περιοχές στον Λίβανο έχουν επισημανθεί από ιρανούς αξιωματούχους και διαπραγματευτές και δεν θα υπάρξουν συνομιλίες μέχρι ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν και της αντίστασης ως προς αυτό το θέμα», σύμφωνα με το Tasnim.

Νωρίτερα, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, είχε δηλώσει μέσω του Χ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ.

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Ολα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο ιρανός αξιωματούχος.