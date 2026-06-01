Έκρηξη σε φορτηγό πλοίο που δέχτηκε πυραυλική επίθεση ανοιχτά του Ιράκ

Λίγα λεπτά με την ανακοίνωση του Ιράν ότι σταματάνε οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ένα φορτηγό πλοίο ανοιχτά του Ιράκ έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης.

Φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Κόλπο δέχθηκε σήμερα (01.06.2026) πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα στη δεξιά του πλευρά καθώς έπλεε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλιών νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ του Ιράκ.

Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη, ανακοίνωσε το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με το UKMTO, δεν είναι γνωστό αν υπάρχει άμεση περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.