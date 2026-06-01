Έκρηξη σε φορτηγό πλοίο που δέχτηκε πυραυλική επίθεση ανοιχτά του Ιράκ

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δεν διευκρίνισε αν υπάρχει άμεση περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό
Πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ / Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Λίγα λεπτά με την ανακοίνωση του Ιράν ότι σταματάνε οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ένα φορτηγό πλοίο ανοιχτά του Ιράκ έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης.

Φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Κόλπο δέχθηκε σήμερα (01.06.2026) πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα στη δεξιά του πλευρά καθώς έπλεε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλιών νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ του Ιράκ.

Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη, ανακοίνωσε το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

 

Σύμφωνα με το UKMTO, δεν είναι γνωστό αν υπάρχει άμεση περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.

