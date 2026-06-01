Η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση για «αμοιβαία παύση των επιθέσεων» με το Ισράηλ – Η ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Λίβανο

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (1/6/26) ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί «αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων» με το Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, μία ημέρα πριν από τις νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής, εκ μέρους της Χεζμπολάχ, της πρότασης των ΗΠΑ που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων» ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία του Λιβάνου.

«Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διευθέτησης, τα ισραηλινά πλήγματα στην Νταχίγια (σ.σ. τα νότια προάστια της Βηρυτού) θα παύσουν, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Το πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός διευρύνεται για να καλύψει το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό.