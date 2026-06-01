Κόσμος

Η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση για «αμοιβαία παύση των επιθέσεων» με το Ισράηλ – Η ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Λίβανο

«Τα ισραηλινά πλήγματα στην Νταχίγια θα παύσουν, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ»
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS / Evan Vucci
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (1/6/26) ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί «αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων» με το Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, μία ημέρα πριν από τις νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής, εκ μέρους της Χεζμπολάχ, της πρότασης των ΗΠΑ που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων» ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία του Λιβάνου.

«Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διευθέτησης, τα ισραηλινά πλήγματα στην Νταχίγια (σ.σ. τα νότια προάστια της Βηρυτού) θα παύσουν, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Το πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός διευρύνεται για να καλύψει το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
353
196
119
106
67
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ντόναλντ Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό»
Ο Τραμπ αρχικά δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και την Χεζμπολάχ που από κοινού συμφώνησαν να σταματήσουν οι επιθ΄σεις στον Λίβανο
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo