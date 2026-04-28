Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μοσάντ: Επιδείξαμε επαναστατικές μεθόδους στο Ιράν και στον Λίβανο – Επιχειρήσαμε στην «καρδιά» της Τεχεράνης

«Δεν επαναπαυόμαστε, όταν θα αντιλαμβανόμαστε μία απειλή, θα ενεργούμε με όλη μας την δύναμη» είπε ο αρχηγός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών
Ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα
Ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα / EPA /GIL COHEN-MAGEN / POOL

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, της διαβόητης Μοσάντ, γιόρτασε τις επιτυχίες των πρακτόρων της, κατά την διάρκεια των πρόσφατων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν και τον Λίβανο.

Κατά την ετήσια τελετή επίδοσης διακρίσεων χθες (27.04.2026) ο Νταβίντ Μπαρνέα, διευθυντής των εξωτερικών υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις που έλαβαν διακρίσεις επέτρεψαν στη Μοσάντό «να ξεπεράσει τον εαυτό του στο Ιράν και τον Λίβανο».

«Αποκτήσαμε στρατηγικού και τακτικού χαρακτήρα πληροφορίες στην καρδιά των μυστικών του εχθρού», δήλωσε ο επικεφαλής της Μοσάντ προσθέτοντας ότι «επέδειξε νέες επαναστατικές επιχειρησιακές ικανότητες στις χώρες» που μπήκαν στο στόχαστρό της.

Η στενή συνεργασία με τον ισραηλινό στρατό είναι, σύμφωνα με τον αρχηγό της Μοσάντ, στην καρδιά των επιχειρήσεων αυτής της χρονιάς, περιλαμβανομένων των πληγμάτων για την εξόντωση υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην καρδιά της Τεχεράνης.

Μία από τις επιχειρήσεις που έλαβαν διακρίσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιλάμβανε τους τρόπους δράσης των πρακτόρων επί του πεδίου που επέτρεψαν την παράνομη διείσδυση των πρακτόρων της μέχρι την καρδιά της Τεχεράνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Νταβίντ Μπαρνέα δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός και η Μοσάντ τροποποίησαν την «στρατηγική προσέγγιση» του Ισραήλ και ο οργανισμός μετατράπηκε σε μία πιο επιθετική και ενεργητική δύναμη σε καιρό πολέμου.

Η Μοσάν «δεν θα επαναπαυθεί στις δάφνες της», πρόσθεσε. «Όταν θα αντιλαμβανόμαστε μία απειλή, θα ενεργούμε με όλη μας την δύναμη», προειδοποίησε, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από το γραφείο Τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
78
72
71
45
Newsit logo
Newsit logo