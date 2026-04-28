Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ρωσία: Εικόνες αποκάλυψης από φωτιά σε διυλιστήριο του Τουάπσε λόγω επιδρομής ουκρανικών drones

Στη συνέχεια οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν σε αντίποινα με επιθέσεις στο Κίεβο όπου ακούστηκαν εκρήξεις
Φωτιά στο ρωσικό διυλιστήριο στην περιοχή Τουάπσε
Φωτιά στο ρωσικό διυλιστήριο στην περιοχή Τουάπσε / Twitter

«Σείστηκε η γη» στην περιοχή Τουάπσε της Ρωσίας, από καταστροφικό μπαράζ επιδρομών που πραγματοποίησαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε διυλιστήριο πετρελαίου, που ανήκει στην Rosneft αλλά και ένας αγωγός αερίου.

Για τρίτη φορά μέσα σε έναν μήνα, ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε ρωσικές στρατηγικές υποδομές στην περιοχή Τουάπσε της περιφέρειας Κρασνοντάρ και αυτή την φορά δέχτηκε σφοδρά πλήγματα το μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τουλάχιστον τέσσερις δεξαμενές καυσίμων έχουν τυλιχθεί στις φλόγες μετά το σφυροκόπημα του ρωσικού λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας από τα ουκρανικά drones, με βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα social media να δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

 

 

Το λιμάνι του Τουάπσε έχει αποτελέσει «τακτικό» στόχο της Ουκρανίας, με τους Ρώσους πολεμικούς bloger να έχουν αρχίσει να εκφράζουν την απορία ή και την κριτική για το γεγονός ότι ένας τόσο γνωστός στόχος δεν είναι επαρκώς προστατευμένος από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας.

Το διυλιστήριο, το οποίο παράγει πετρελαϊκά προϊόντα κυρίως για εξαγωγές, έχει σταματήσει να λειτουργεί από τις 16 Απριλίου 2026, έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone, έχουν κάνει γνωστό πηγές στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Το διυλιστήριο της Τουάπσε έχει ετήσια ικανότητα παραγωγής περίπου 12 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ή 240.000 βαρελιών την ημέρα.

Ρωσικά αντίποινα στο Κίεβο

Οι ουκρανικές επιθέσεις στο Τουάπσε φαίνεται ότι προκάλεσαν την οργή της Μόσχας, με τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρούν σε αντίποινα με επίθεση ρωσικών drones εναντίον του Κιέβου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί στην συνοικία του Ομπολον», στο βόρειο τομέα του Κιέβου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Λίγο πριν, η ουκρανική αεροπορία είχε ανακοινώσει ότι ρωσικά drones πετούσαν προς το Κίεβο, ενώ έχουν ακουστεί ισχυρές εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
72
71
45
42
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo