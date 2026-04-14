Μοσάντ: Η αποστολή μας στο Ιράν θα τελειώσει όταν πέσει το καθεστώς – Επιχειρούσαμε στην «καρδιά» της Τεχεράνης

«Έχουμε σχεδιάσει εντατικά τη συνέχεια των επιχειρήσεων για την επίτευξη των στόχων μας» τονίζει ο επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών
Εκτεταμένες ζημιές στην Τεχεράνη μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS / File Photo

Ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, της περίφημης Μοσάντ, μίλησε στην ετήσια τελετή για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και αποκάλυψε στοιχεία για την δράση του κατά την διάρκεια της πρόσφατης πολεμικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν.

Ο Ντέιβιντ Μπαρνέα δήλωσε ότι πράκτορες της Μοσάντ – που ήταν μέσα στο Ιράν – έδιναν ακριβείς πληροφορίες στην ισραηλινή πολεμική αεροπορία για να πραγματοποιήσει πλήγματα ακριβείας σε στόχους υψηλής αξίας.

«Επιχειρούσαμε στην καρδιά της Τεχεράνης. Αλλά η αποστολή μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, τόνισε: «Δεν πιστεύουμε ότι αυτή η αποστολή θα ολοκληρωνόταν αμέσως με το τέλος των εχθροπραξιών κι έχουμε σχεδιάσει εντατικά τη συνέχεια των επιχειρήσεων για την επίτευξη των στόχων μας».

Η αποστολή της Μοσάντ θα τελειώσει μόνο όταν πέσει από την εξουσία αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς, υπογράμμισε ο Μπαρνέα.

«Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι η αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι, παρακολουθώντας, μπροστά σε μια ακόμα υπαρξιακή απειλή» υπογράμμισε στο τέλος.

