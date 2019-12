Θρίλερ στη Μόσχα: Νέοι πυροβολισμοί μετά το μακελειό με τους 3 νεκρούς στην Υπηρεσία Ασφαλείας

Νέοι πυροβολισμοί ακούγoνται στο κέντρο της Μόσχας κοντά στην έδρα της FSB, μεταδίδει δημοσιογράφος του Reuters. Ένας αστυνομικός εθεάθη να κείτεται αναίσθητος στο έδαφος, αναφέρει η ίδια πηγή.

Η αστυνομία επέκτεινε την περιοχή αποκλεισμού κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό έξω από το κτίριο της FSB.

Νωρίτερα το απόγευμα πυροβολισμοί ακούστηκαν στο κέντρο της Μόσχας, κοντά στην έδρα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, όπως μετέδωσε πρώτο το πρακτορείο ειδήσεων RT επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

#BREAKINGonRT: Man opens fire in central Moscow near FSB building, one person injured – reportshttps://t.co/8YUySWHHRK pic.twitter.com/9dIjanWfWl — RT (@RT_com) December 19, 2019

Το Sputnik έκανε λόγο για τρεις νεκρούς, επικαλούμενο ανταπόκριση της εφημερίδας Ισβέστια. Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο ειδησεογραφικό οργανισμό, ο δράστης πυροβολούσε με ένα Καλάσνικοφ.

BREAKING: Death toll in shooting in Central Moscow climbs to three – reportshttps://t.co/2NPfhgsjOj pic.twitter.com/CNchQsHuqD — Sputnik (@SputnikInt) December 19, 2019

Το RT αλλά και η Daily Sabah μετέδωσαν και τις πρώτες εικόνες από το σημείο.

VIDEO — People seen running from the scene of a shooting at Russian intelligence service FSB's Moscow office that has left 3 deadhttps://t.co/UDbxSqgTB4 pic.twitter.com/wNwVIYrxuV — DAILY SABAH (@DailySabah) December 19, 2019

First video of ‘shooting’ near FSB building in central Moscowhttps://t.co/FuVGs09MSHpic.twitter.com/7EK3iRDiWc — RT (@RT_com) December 19, 2019

Επί τόπου έσπευσαν ειδικές δυνάμεις.

#BREAKING: Specialist Forces have arrived at Lubyanka after a shooting near the FSB Security HQ in Central Moscow. (Video: @vesti_news) pic.twitter.com/B4qqjLanti — BreakingNAgency (@BreakingNAgency) December 19, 2019

Σύμφωνα με το RT, ο δράστης “εξουδετερώθηκε”, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή ούτε η ταυτότητά του, ούτε τα κίνητρά του.