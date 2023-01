Η νέα πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ρωσία, Λιν Τρέισι, παρενοχλήθηκε σήμερα από ένα πλήθος συγκεντρωμένων που φώναζαν αντιαμερικανικά συνθήματα την στιγμή που εισερχόταν στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Μόσχα για να καταθέσει τα διαπιστευτήριά της.

Οι διαδηλωτές – κυρίως νεαρά άτομα – που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα, κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα κατά της Ουάσιγκτον, ένα από τα οποία έγραφε «Τα δικά σας άρματα μάχης σκοτώνουν πολίτες».

Οι διαμαρτυρίες στην Ρωσία – για θέματα ιδιαίτερα που σχετίζονται με τον πόλεμο – έχουν απαγορευθεί στην πραγματικότητα εκτός αν έχουν την υποστήριξη των αρχών…

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας βρίσκονται στα ιστορικά χαμηλότερα επίπεδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προμηθεύοντας στο Κίεβο με όπλα- στα οποία σύντομα θα συμπεριληφθούν άρματα μάχης-και επιβάλλοντας πακέτα οικονομικών κυρώσεων στην Ρωσία, σε συνεργασία με τους δυτικούς τους συμμάχους.

