Όλα τα 57 μέλη μιας αστυνομικής μονάδας στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης παραιτήθηκαν από την μονάδα τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την διαθεσιμότητα που τέθηκαν δύο συνάδερφοί τους οι οποίοι εμφανίζονται σε ένα βίντεο να σπρώξουν έναν 75χρονο άνδρα στο έδαφος, τραυματίζοντας τον, ανέφεραν χθες Παρασκευή τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο αστυνομικοί αυτής της μονάδας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του αστυνομικού τμήματος του Μπάφαλο τέθηκαν σε διαθεσιμότητα την Πέμπτη και ερευνούνται μετά την δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Το βίντεο, το οποίο τράβηξε ένας δημοσιογράφος του τοπικού δημόσιου ραδιοσταθμού WBFO και το ανήρτησε στον ιστότοπό του και στον λογαριασμό του στο Twitter, δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά να πλησιάζει γραμμή αστυνομικών με εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ταραχών. Ένας από αυτούς τον σπρώχνει με ένα γκλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του. Τότε ακούγεται ο ήχος σπασίματος και αίμα τρέχει από το κεφάλι του 75χρονου. Όπως φαίνεται έπειτα οι περισσότεροι από τους αστυνομικούς προσπερνούν τον άνδρα, μολονότι ο αστυνομικός που τον έσπρωξε με το γκλομπ αρχίζει να σκύβει πάνω του προτού τον απομακρύνει ένας άλλος αστυνομικός. Κάποιος ακούγεται να καλεί ιατρική βοήθεια.

A 75-year-old man is in stable, but serious condition after being shoved by police officers, causing him to fall backwards.



The incident took place in Buffalo, New York, as protesters took to the streets over the death of #GeorgeFloyd.



More videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/T1wUOoDWra