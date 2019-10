Μπαγκντάντι: Καμαρώνει ο Τραμπ – “Μεγαλύτερη επιτυχία από τον Μπιν Λάντεν” – video

Στην ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο για τον θάνατο του Μπαγντάντι μετά από επιχείρηση των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, ο Τραμπ ανέφερε πως αυτό είναι πιο σπουδαίο ακόμα και από την εξόντωση του Μπιν Λάντεν.

Ο Τραμπ ανέφερε πως ο θάνατος του Μπιν Λάντεν ήταν κάτι “μεγάλο”, ωστόσο ο θάνατος του Μπαγντάντι ήταν κάτι ακόμα πιο σπουδαίο. Κι αυτό γιατί όπως είπε ο Μπιν Λάντεν “έφτιαξε” την εικόνα του ως ηγέτης τρομοκρατών από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Μπαγντάντι όμως δημιούργησε ένα “κράτος”, ένα χαλιφάτο, και προσπαθούσε να το φτιάξει ξανά.

Here’s the moment: Trump downplays the operation to kill Osama bin Laden under President Obama because bin Laden didn’t become “big” until the World Trade Center attacks and al-Baghdadi created a caliphate. pic.twitter.com/efLwLu1ROZ

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 27 Οκτωβρίου 2019